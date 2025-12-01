Preço de Aquari hoje

O preço ao vivo de Aquari (AQUARI) hoje é $ 0.02035629, com uma variação de 9.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AQUARI para USD é de $ 0.02035629 por AQUARI.

Aquari ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,398,554, com um fornecimento em circulação de 118.00M AQUARI. Nas últimas 24 horas, AQUARI foi negociado entre $ 0.02016859 (mínimo) e $ 0.02254948 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03602976, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0044817.

No desempenho de curto prazo, AQUARI movimentou-se +0.73% na última hora e +73.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aquari (AQUARI)

Capitalização de mercado $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Fornecimento Circulante 118.00M 118.00M 118.00M Fornecimento total 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

