Preço de apyUSD hoje

O preço ao vivo de apyUSD (APYUSD) hoje é $ 1.34, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APYUSD para USD é de $ 1.34 por APYUSD.

apyUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 177,797,208, com um fornecimento em circulação de 133.15M APYUSD. Nas últimas 24 horas, APYUSD foi negociado entre $ 1.32 (mínimo) e $ 1.34 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,799.87, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.97356.

No desempenho de curto prazo, APYUSD movimentou-se -0.00% na última hora e +2.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 316.59K.

Informações de mercado de apyUSD (APYUSD)

Capitalização de mercado $ 177.80M$ 177.80M $ 177.80M Volume (24h) $ 316.59K$ 316.59K $ 316.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 177.80M$ 177.80M $ 177.80M Fornecimento Circulante 133.15M 133.15M 133.15M Fornecimento total 133,145,624.8588754 133,145,624.8588754 133,145,624.8588754

A capitalização de mercado atual de apyUSD é $ 177.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 316.59K. A oferta em circulação de APYUSD é 133.15M, com um fornecimento total de 133145624.8588754. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 177.80M.