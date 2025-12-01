Preço de Codatta hoje

O preço ao vivo de Codatta (XNY) hoje é $ 0.004205, com uma variação de 3.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XNY para USD é de $ 0.004205 por XNY.

Codatta ocupa atualmente a posição #1047 em capitalização de mercado, totalizando $ 10.51M, com um fornecimento em circulação de 2.50B XNY. Nas últimas 24 horas, XNY foi negociado entre $ 0.003874 (mínimo) e $ 0.004525 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.028917157801932714, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002007819087959233.

No desempenho de curto prazo, XNY movimentou-se +1.47% na última hora e +20.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 78.23K.

Informações de mercado de Codatta (XNY)

Classificação No.1047 Capitalização de mercado $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Volume (24h) $ 78.23K$ 78.23K $ 78.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.05M$ 42.05M $ 42.05M Fornecimento Circulante 2.50B 2.50B 2.50B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 25.00% Blockchain pública BSC

