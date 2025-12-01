Preço de XL1 hoje

O preço ao vivo de XL1 (XL1) hoje é $ 0.0006753, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XL1 para USD é de $ 0.0006753 por XL1.

XL1 ocupa atualmente a posição #1464 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.88M, com um fornecimento em circulação de 5.74B XL1. Nas últimas 24 horas, XL1 foi negociado entre $ 0.0006659 (mínimo) e $ 0.0006753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.003549262214266047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000627599300698413.

No desempenho de curto prazo, XL1 movimentou-se 0.00% na última hora e +4.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 337.53.

Informações de mercado de XL1 (XL1)

Classificação No.1464 Capitalização de mercado $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volume (24h) $ 337.53$ 337.53 $ 337.53 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.66M$ 25.66M $ 25.66M Fornecimento Circulante 5.74B 5.74B 5.74B Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Blockchain pública ETH

