Preço de VERONA hoje

O preço ao vivo de VERONA (VERONA) hoje é R$ 0.1023, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERONA para BRL é de R$ 0.1023 por VERONA.

VERONA ocupa atualmente a posição #1044 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.25M, com um fornecimento em circulação de 70.85M VERONA. Nas últimas 24 horas, VERONA foi negociado entre R$ 0.1017 (mínimo) e R$ 0.103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 62.73153, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.474584212352336397.

No desempenho de curto prazo, VERONA movimentou-se 0.00% na última hora e -5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 580.00.

Informações de mercado de VERONA (VERONA)

Classificação No.1044 Capitalização de mercado R$ 7.25MR$ 7.25M R$ 7.25M Volume (24h) R$ 580.00R$ 580.00 R$ 580.00 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 20.46MR$ 20.46M R$ 20.46M Fornecimento Circulante 70.85M 70.85M 70.85M Fornecimento máximo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Fornecimento total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Taxa circulante 35.42% Blockchain pública XION

A capitalização de mercado atual de VERONA é R$ 7.25M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 580.00. A oferta em circulação de VERONA é 70.85M, com um fornecimento total de 200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 20.46M.