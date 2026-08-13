Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de VERONA hoje é 0.1023 BRL. A capitalização de mercado de VERONA é de 7,248,308.2196495454 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VERONA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de VERONA hoje é 0.1023 BRL. A capitalização de mercado de VERONA é de 7,248,308.2196495454 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VERONA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre VERONA

Informações sobre preços de VERONA

O que é VERONA

Whitepaper de VERONA

Site oficial do VERONA

Tokenomics de VERONA

Previsão de preço de VERONA

Histórico de preço de VERONA

Guia de compra de VERONA

Conversor de VERONA para moeda Fiat

Spot VERONA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de VERONA

Cotação VERONA (VERONA)

Preço em tempo real de 1 VERONA para BRL

R$0.530937
R$0.530937R$0.530937
0.00%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de VERONA (VERONA)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:25:38 (UTC+8)

Preço de VERONA hoje

O preço ao vivo de VERONA (VERONA) hoje é R$ 0.1023, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERONA para BRL é de R$ 0.1023 por VERONA.

VERONA ocupa atualmente a posição #1044 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.25M, com um fornecimento em circulação de 70.85M VERONA. Nas últimas 24 horas, VERONA foi negociado entre R$ 0.1017 (mínimo) e R$ 0.103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 62.73153, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.474584212352336397.

No desempenho de curto prazo, VERONA movimentou-se 0.00% na última hora e -5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 580.00.

Informações de mercado de VERONA (VERONA)

No.1044

R$ 7.25M
R$ 7.25MR$ 7.25M

R$ 580.00
R$ 580.00R$ 580.00

R$ 20.46M
R$ 20.46MR$ 20.46M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

A capitalização de mercado atual de VERONA é R$ 7.25M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 580.00. A oferta em circulação de VERONA é 70.85M, com um fornecimento total de 200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 20.46M.

Histórico de preço de VERONA BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.1017
R$ 0.1017R$ 0.1017
Mínimo 24h
R$ 0.103
R$ 0.103R$ 0.103
Máximo 24h

R$ 0.1017
R$ 0.1017R$ 0.1017

R$ 0.103
R$ 0.103R$ 0.103

R$ 62.73153
R$ 62.73153R$ 62.73153

R$ 0.474584212352336397
R$ 0.474584212352336397R$ 0.474584212352336397

0.00%

0.00%

-5.02%

-5.02%

Histórico de preços de VERONA (VERONA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de VERONA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ 00.00%
30 diasR$ -0.0194-15.95%
60 diasR$ +0.0523+104.60%
90 diasR$ +0.0523+104.60%
Variação de preço de VERONA hoje

Hoje, VERONA registrou uma variação de R$ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de VERONA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0194 (-15.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de VERONA

Expandindo a visualização para 60 dias, VERONA teve uma variação de R$ +0.0523 (+104.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de VERONA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0523 (+104.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de VERONA (VERONA)!

Confira agora a página de histórico de preço do VERONA.

Análise para VERONA

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de VERONA. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de VERONA hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de VERONA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas, o preço atual do XION_USDT é de 0,1214, posicionando-se 3,23% acima do centro de oscilação em 0,1176, situando-se na metade superior do sistema de pivôs. Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registram uma distribuição de compras nas faixas 1 e 2. O preço encontra-se acima das médias de curto prazo, mas ainda não conseguiu romper a resistência R1, fixada em 0,1186. Assim, a estrutura apresenta um cenário misto, com tendência de alta no curto prazo e movimentos de oscilação no médio prazo. **Estado da Momentum** O MACD apresenta divergência em camadas em relação ao sinal de compra formado pelas médias móveis. O RSI permanece dentro de uma zona neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI estão incompletos, impossibilitando a confirmação clara do impulso dos preços. Quanto ao indicador de volatilidade BOLL, sua situação ainda não está definida, gerando incerteza sobre a concentração do momentum. **Níveis Chave** Na parte superior, a resistência R1 em 0,1186 encontra-se a -2,31% do preço atual; já a resistência R2, em 0,1195, fica a -1,56%. Juntas, esses níveis compõem uma banda de pressão próxima. Na parte inferior, o suporte central em 0,1176 está a 3,23% do preço atual, enquanto o suporte S1, em 0,1167, situa-se a 4,03% do valor atual, sendo áreas prioritárias para observação em caso de correção.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de VERONA?

O preço da XION é influenciado por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas plataformas de exchange
3. Adoção e utilidade dentro de seu ecossistema
4. Anúncios de parcerias e integrações
5. Desenvolvimentos técnicos e progresso na roadmap
6. Notícias regulatórias que afetam o setor de criptomoedas
7. Dinâmica de oferta e tokenomics
8. Especulação de investidores e repercussão nas redes sociais
9. Concorrência com projetos de blockchain semelhantes
10. Condições econômicas gerais e apetite por risco

Por que as pessoas querem saber o preço de VERONA hoje?

As pessoas querem saber o preço da XION hoje por vários motivos principais: decisões de investimento, acompanhamento de carteiras, oportunidades de negociação, análise de mercado e medo de perder a oportunidade (FOMO). Os preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar lucros/perdas e tomar decisões informadas de compra/venda.

Previsão de preço para VERONA

Previsão de preço de VERONA (VERONA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VERONA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de VERONA (VERONA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de VERONA pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço VERONA pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de VERONA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de VERONA.

Como comprar e investir em VERONA em Brasil

Pronto para começar com VERONA? Comprar VERONA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar VERONA. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de VERONA (VERONA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e VERONA será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar VERONA(VERONA)

O que você pode fazer com VERONA

Possuir VERONA permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar VERONA (VERONA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é VERONA (VERONA)

Verona is the Intelligence Layer for AI, the network where verified facts about the real world are owned by the user and reusable by any agent. AI is everywhere, but it is not intelligent, because it cannot act on verified information. Verona's truth engine turns internet data into provable facts and stores them on a decentralized network for reuse, so a fact verified once can be used everywhere without exposing the data underneath. Brands like Uber, Amazon, and Nike and millions of users already use the engine. Backed by Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, etc. $36M raised.

Recurso VERONA

Para uma compreensão mais aprofundada de VERONA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do VERONA
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre VERONA

Última atualização da página: 2026-08-13 09:25:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o VERONA (VERONA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre VERONA

VERONAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em VERONA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de VERONAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie VERONA (VERONA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VERONA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VERONA/USDT
R$0.530937
R$0.530937R$0.530937
0.00%
5.66K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0926934
R$0.0926934R$0.0926934

-10.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1166712
R$0.1166712R$0.1166712

+462.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.360818
R$1.360818R$1.360818

+7.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6303866
R$1.6303866R$1.6303866

-3.80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0484227
R$0.0484227R$0.0484227

-3.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001835184
R$0.001835184R$0.001835184

+41.44%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33318644
R$1.33318644R$1.33318644

+17.23%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5837896
R$2.5837896R$2.5837896

+15.40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.963063
R$12.963063R$12.963063

+24.88%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1443339
R$0.1443339R$0.1443339

+13.51%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de VERONA para BRL

Montante

VERONA
VERONA
BRL
BRL

1 VERONA = 0.530937 BRL