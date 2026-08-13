Cotação VERONA (VERONA)
O preço ao vivo de VERONA (VERONA) hoje é R$ 0.1023, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERONA para BRL é de R$ 0.1023 por VERONA.
VERONA ocupa atualmente a posição #1044 em capitalização de mercado, totalizando R$ 7.25M, com um fornecimento em circulação de 70.85M VERONA. Nas últimas 24 horas, VERONA foi negociado entre R$ 0.1017 (mínimo) e R$ 0.103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 62.73153, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.474584212352336397.
No desempenho de curto prazo, VERONA movimentou-se 0.00% na última hora e -5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 580.00.
No.1044
35.42%
XION
A capitalização de mercado atual de VERONA é R$ 7.25M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 580.00. A oferta em circulação de VERONA é 70.85M, com um fornecimento total de 200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 20.46M.
0.00%
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-5.02%
-5.02%
Acompanhe as variações de preço de VERONA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ 0
|0.00%
|30 dias
|R$ -0.0194
|-15.95%
|60 dias
|R$ +0.0523
|+104.60%
|90 dias
|R$ +0.0523
|+104.60%
Hoje, VERONA registrou uma variação de R$ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0194 (-15.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, VERONA teve uma variação de R$ +0.0523 (+104.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0523 (+104.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de VERONA (VERONA)!
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de VERONA. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de VERONA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas, o preço atual do XION_USDT é de 0,1214, posicionando-se 3,23% acima do centro de oscilação em 0,1176, situando-se na metade superior do sistema de pivôs. Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registram uma distribuição de compras nas faixas 1 e 2. O preço encontra-se acima das médias de curto prazo, mas ainda não conseguiu romper a resistência R1, fixada em 0,1186. Assim, a estrutura apresenta um cenário misto, com tendência de alta no curto prazo e movimentos de oscilação no médio prazo. **Estado da Momentum** O MACD apresenta divergência em camadas em relação ao sinal de compra formado pelas médias móveis. O RSI permanece dentro de uma zona neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI estão incompletos, impossibilitando a confirmação clara do impulso dos preços. Quanto ao indicador de volatilidade BOLL, sua situação ainda não está definida, gerando incerteza sobre a concentração do momentum. **Níveis Chave** Na parte superior, a resistência R1 em 0,1186 encontra-se a -2,31% do preço atual; já a resistência R2, em 0,1195, fica a -1,56%. Juntas, esses níveis compõem uma banda de pressão próxima. Na parte inferior, o suporte central em 0,1176 está a 3,23% do preço atual, enquanto o suporte S1, em 0,1167, situa-se a 4,03% do valor atual, sendo áreas prioritárias para observação em caso de correção.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de VERONA pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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