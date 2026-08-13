Preço de USAD hoje

O preço ao vivo de USAD (USAD) hoje é R$ 0.9904, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USAD para BRL é de R$ 0.9904 por USAD.

USAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- USAD. Nas últimas 24 horas, USAD foi negociado entre R$ 0.9904 (mínimo) e R$ 0.9904 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, USAD movimentou-se 0.00% na última hora e -1.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 0.00.

Informações de mercado de USAD (USAD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ALEO

A capitalização de mercado atual de USAD é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 0.00. A oferta em circulação de USAD é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.