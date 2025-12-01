Preço de UCN hoje

O preço ao vivo de UCN (UCN) hoje é $ 1,616.11, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UCN para USD é de $ 1,616.11 por UCN.

UCN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UCN. Nas últimas 24 horas, UCN foi negociado entre $ 1,514 (mínimo) e $ 1,618 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UCN movimentou-se -0.11% na última hora e +2.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.28M.

Informações de mercado de UCN (UCN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 161.61M$ 161.61M $ 161.61M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000 100,000 100,000 Blockchain pública UCHAIN

