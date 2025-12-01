Preço de TOYOW hoje

O preço ao vivo de TOYOW (TTN) hoje é $ 0.1161, com uma variação de 2.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TTN para USD é de $ 0.1161 por TTN.

TOYOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TTN. Nas últimas 24 horas, TTN foi negociado entre $ 0.1104 (mínimo) e $ 0.134 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TTN movimentou-se 0.00% na última hora e +16.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 263.81K.

Informações de mercado de TOYOW (TTN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 263.81K$ 263.81K $ 263.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.10M$ 116.10M $ 116.10M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de TOYOW é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 263.81K. A oferta em circulação de TTN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.10M.