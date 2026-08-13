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O preço ao vivo de Theoriq hoje é 0.00957 BRL. A capitalização de mercado de THQ é de 1,475,978.09502 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de THQ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Theoriq hoje é 0.00957 BRL. A capitalização de mercado de THQ é de 1,475,978.09502 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de THQ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Theoriq (THQ)

Preço em tempo real de 1 THQ para BRL

R$0.0496164
R$0.0496164R$0.0496164
-0.41%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Theoriq (THQ)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:52:41 (UTC+8)

Preço de Theoriq hoje

O preço ao vivo de Theoriq (THQ) hoje é R$ 0.00957, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de THQ para BRL é de R$ 0.00957 por THQ.

Theoriq ocupa atualmente a posição #1541 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.48M, com um fornecimento em circulação de 154.23M THQ. Nas últimas 24 horas, THQ foi negociado entre R$ 0.00955 (mínimo) e R$ 0.00998 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.9341361520255361544, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0696673779287146779.

No desempenho de curto prazo, THQ movimentou-se -0.21% na última hora e -2.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.63K.

Informações de mercado de Theoriq (THQ)

No.1541

R$ 1.48M
R$ 1.48MR$ 1.48M

R$ 53.63K
R$ 53.63KR$ 53.63K

R$ 9.57M
R$ 9.57MR$ 9.57M

154.23M
154.23M 154.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.42%

BASE

A capitalização de mercado atual de Theoriq é R$ 1.48M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.63K. A oferta em circulação de THQ é 154.23M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.57M.

Histórico de preço de Theoriq BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.00955
R$ 0.00955R$ 0.00955
Mínimo 24h
R$ 0.00998
R$ 0.00998R$ 0.00998
Máximo 24h

R$ 0.00955
R$ 0.00955R$ 0.00955

R$ 0.00998
R$ 0.00998R$ 0.00998

R$ 0.9341361520255361544
R$ 0.9341361520255361544R$ 0.9341361520255361544

R$ 0.0696673779287146779
R$ 0.0696673779287146779R$ 0.0696673779287146779

-0.21%

-0.41%

-2.75%

-2.75%

Histórico de preços de Theoriq (THQ) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Theoriq para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00020426-0.41%
30 diasR$ -0.00271-22.07%
60 diasR$ -0.00532-35.73%
90 diasR$ -0.01389-59.21%
Variação de preço de Theoriq hoje

Hoje, THQ registrou uma variação de R$ -0.00020426 (-0.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Theoriq

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00271 (-22.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Theoriq

Expandindo a visualização para 60 dias, THQ teve uma variação de R$ -0.00532 (-35.73%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Theoriq

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.01389 (-59.21%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Theoriq (THQ)!

Confira agora a página de histórico de preço do Theoriq.

Análise para Theoriq

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Theoriq. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Theoriq hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de THQ: Pessimista, otimista 25% | pessimista 75%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】No período de 4 horas, o THQ_USDT registrou um preço atual de 0,02214, posicionando-se 17 pontos-base abaixo do centro do hub, em 0,02231. O preço opera acima do suporte S1, em 0,02194, a apenas 20 pontos-base dessa marca, estando, no geral, na metade inferior do sistema de hubs. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração totalmente comprada, com os indicadores MA e EMA mantendo uma concordância unânime entre "compra" (7), "neutro" (0) e "venda" (0). 【Estado da Energia Motriz】A energia motriz entre compradores e vendedores mostra uma divisão clara: o indicador rápido MACD registra um sinal de cruzamento descendente. O RSI permanece em zona neutra, sem que a energia de curto prazo tenha formado uma direção definida ou concentração clara. Além disso, observa-se uma divergência entre os indicadores rápidos e lentos, enquanto o sistema de médias móveis e os indicadores oscilatórios revelam características distintas na distribuição da energia. 【Níveis-Chave】A resistência superior está localizada no centro do hub, em 0,02231, representando uma pressão imediata a 17 pontos-base acima do preço atual. Já o suporte inferior S1 encontra-se em 0,02194, constituindo uma barreira próxima a 20 pontos-base abaixo do preço atual; por sua vez, o suporte S2, em 0,02133, situa-se 81 pontos-base abaixo do preço atual, servindo como referência para níveis mais distantes.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Theoriq?

O preço do THQ é influenciado por vários fatores-chave:

Sentimento de Mercado: As tendências gerais do mercado de criptomoedas e a confiança dos investidores afetam a demanda pelo THQ.

Adoção e Utilidade: Casos de uso no mundo real e a adoção da plataforma impulsionam o valor fundamental.

Dinâmica de Oferta: A distribuição de tokens, as recompensas de staking e os mecanismos de queima impactam a escassez.

Parcerias: Alianças estratégicas e integrações podem elevar o preço por meio de maior visibilidade.

Notícias Regulatórias: As políticas governamentais sobre criptomoedas afetam todos os ativos digitais, incluindo o THQ.

Desenvolvimentos Técnicos: Atualizações da plataforma, novos recursos e o progresso na roadmap influenciam o interesse dos investidores.

Volume de Negociação: Uma maior liquidez geralmente reduz a volatilidade e apoia a estabilidade do preço.

Por que as pessoas querem saber o preço de Theoriq hoje?

As pessoas querem saber o preço da Theoriq (THQ) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o valor da carteira, programar ordens de compra/venda, avaliar tendências do mercado, calcular lucros e perdas e manter-se atualizado sobre o desempenho dos investimentos no volátil mercado de criptomoedas.

Previsão de preço para Theoriq

Previsão de preço de Theoriq (THQ) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de THQ em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Theoriq (THQ) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Theoriq pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Theoriq pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de THQ para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Theoriq.

Como comprar e investir em Theoriq em Brasil

Pronto para começar com Theoriq? Comprar THQ é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Theoriq. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Theoriq (THQ).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Theoriq será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Theoriq(THQ)

O que você pode fazer com Theoriq

Possuir Theoriq permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Theoriq (THQ) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Theoriq (THQ)

Theoriq is building the infrastructure that enables autonomous agents and swarms to execute complex onchain actions, bringing an AI-powered edge and accessibility to DeFi.

Recurso Theoriq

Para uma compreensão mais aprofundada de Theoriq, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Theoriq
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Theoriq

Última atualização da página: 2026-08-13 08:52:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Theoriq (THQ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Theoriq

THQUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em THQ com alavancagem. Explore a negociação de futuros de THQUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Theoriq (THQ) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Theoriq.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
THQ/USDT
R$0.0496683
R$0.0496683R$0.0496683
-0.20%
5.50M (USDT)

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R$0.0926415R$0.0926415

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Thinking Cat

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DAPPOS

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TOFU Story

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R$0.001928085
R$0.001928085R$0.001928085

+48.60%

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R$12.973962
R$12.973962R$12.973962

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+16.04%

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R$0.00599445R$0.00599445

+15.50%

Velvet

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R$3.7728186R$3.7728186

+12.00%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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