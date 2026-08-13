Preço de Theoriq hoje

O preço ao vivo de Theoriq (THQ) hoje é R$ 0.00957, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de THQ para BRL é de R$ 0.00957 por THQ.

Theoriq ocupa atualmente a posição #1541 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.48M, com um fornecimento em circulação de 154.23M THQ. Nas últimas 24 horas, THQ foi negociado entre R$ 0.00955 (mínimo) e R$ 0.00998 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.9341361520255361544, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0696673779287146779.

No desempenho de curto prazo, THQ movimentou-se -0.21% na última hora e -2.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.63K.

Informações de mercado de Theoriq (THQ)

Classificação No.1541 Capitalização de mercado R$ 1.48MR$ 1.48M R$ 1.48M Volume (24h) R$ 53.63KR$ 53.63K R$ 53.63K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.57MR$ 9.57M R$ 9.57M Fornecimento Circulante 154.23M 154.23M 154.23M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 15.42% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Theoriq é R$ 1.48M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.63K. A oferta em circulação de THQ é 154.23M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.57M.