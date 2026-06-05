O que é Swash (SWASH)?

Swash é um ecossistema de ferramentas e serviços que permitem que pessoas, empresas e desenvolvedores liberem o valor latente dos dados ao agrupá-los, compartilhá-los com segurança e monetizá-los.

As pessoas são incentivadas a compartilhar seus dados para poderem ganhar dinheiro enquanto preservam sua privacidade

As empresas podem acessar dados de alta qualidade e de primeira mão de forma sustentável e em conformidade com as regulamentações

Os desenvolvedores podem configurar e construir sistemas facilmente dentro de uma estrutura colaborativa de desenvolvimento.

Swash está reimaginando a propriedade dos dados, permitindo que todos os atores da economia de dados ganhem, acessem, construam e colaborem em um ecossistema digital líquido para dados.

O que torna o Swash único?

Swash nasceu como uma solução para esses problemas, impulsionado pela necessidade urgente de reformar a maneira como lidamos com os dados atualmente. Em vez de um sistema que retira a autonomia dos indivíduos, estamos substituindo-o por um onde as pessoas podem recuperar sua dignidade sobre os dados, as empresas podem prosperar e os desenvolvedores podem inovar com facilidade.

Swash está reimaginando a propriedade dos dados por meio de diversos produtos e soluções, conhecidos como Soluções da Primeira Onda:

União de Dados: otimizando a autonomia individual como uma força coletiva, recompensando os membros da união pelo valor de seus dados

sIntelligence: trazendo insights únicos para empresas de todos os setores por meio de uma plataforma web personalizável e abrangente

sApps: ampliando o ecossistema Swash com as ferramentas, a comunidade e a cultura para construir a próxima era de soluções de dados

sCompute: unindo inovação com acesso, tornando realidade capacidades de computação de dados no local

Quantos tokens Swash (SWASH) estão em circulação?

A cadeia de valor do Swash é alimentada por seu token nativo (SWASH). O SWASH tem diversos casos de uso dentro do ecossistema e será utilizado como um token de utilidade e governança cross-chain, integrando Ethereum, xDai e Polygon. Ele também será integrado a uma constelação de parceiros e suas moedas nativas, permitindo a fertilização cruzada de valor, maior adoção e uma experiência de usuário perfeita.

À medida que a demanda pelo SWASH aumentar junto com a adoção da rede, o valor gerado poderá ser usado para equilibrar a oferta de tokens, provavelmente por meio de "queima" periódica de tokens.

Assim que a expansão do Swash estiver ativa, os casos de uso do token Swash incluirão:

Incentivar: Como um sistema de incentivos, os atores do ecossistema serão recompensados com tokens Swash em troca de sua participação.

Transacionar: Todas as transações de dados em todos os mercados, plataformas e aplicativos serão realizadas em SWASH. Isso inclui o valor gerado na plataforma de inteligência empresarial e analytics (sIntelligence), no ambiente de computação de dados (sCompute) e nas soluções desenvolvidas utilizando a tecnologia Swash (sApps).

Governar: Os detentores de tokens Swash podem votar nos projetos que desejam ver receber financiamento do fundo DAO do Swash, decidir sobre novos desenvolvimentos ou modificações na roadmap e participar de decisões relacionadas ao token.

Multiplicar: As pessoas podem contribuir individual e coletivamente com o valor de seus dados para causas de desenvolvimento social e usá-lo para troca de valor tanto dentro quanto fora do universo Swash, como resgatar ganhos por produtos ou apostar liquidez.

O SWASH é o token de utilidade nativo da rede com uma oferta total de 1 bilhão. A alocação do token é a seguinte:

Recompensas para Comunidade e Plataforma (14%)

Crescimento do Ecossistema e DAO (14%)

Fundação (15%)

Equipe e Consultores (15%)

Fundadores (15%)

Ronda pré-semente (9%)

Ronda de semente (3%)

Ronda estratégica (5%)

Ronda de pré-venda (5%)

Venda pública (5%)

Provisão de liquidez (5%)

Qual é o preço atual de Swash?

O preço em tempo real de Swash (SWASH) é R$0.0077453008997271531000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Swash está posicionado no mercado?

Swash ocupa atualmente a posição de número #2464 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$7705509.56734534371000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de SWASH?

A oferta circulante de SWASH é de 994960022.3593615 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Swash?

Nas últimas 24 horas, Swash teve uma variação de preço entre R$0.0077150777312849928000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0078011861946077646000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Swash está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Swash atingiu um máximo histórico de R$4.7627804000270025000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0075854639442345342000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de SWASH hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Swash?

A movimentação atual do preço de -0.24% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.