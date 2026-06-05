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O preço ao vivo de Swash hoje é 0.00154531 USD. A capitalização de mercado de SWASH é de 1,537,371 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SWASH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Swash hoje é 0.00154531 USD. A capitalização de mercado de SWASH é de 1,537,371 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SWASH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Swash (SWASH)
Última atualização da página: 2026-06-05 21:03:10 (UTC+8)

Preço de Swash hoje

O preço ao vivo de Swash (SWASH) hoje é $ 0.00154531, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWASH para USD é de $ 0.00154531 por SWASH.

Swash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,537,371, com um fornecimento em circulação de 994.96M SWASH. Nas últimas 24 horas, SWASH foi negociado entre $ 0.00153928 (mínimo) e $ 0.00155646 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.95025, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00151342.

No desempenho de curto prazo, SWASH movimentou-se +0.32% na última hora e -0.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.40K.

Informações de mercado de Swash (SWASH)

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Swash é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.40K. A oferta em circulação de SWASH é 994.96M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.55M.

Histórico de preço de Swash USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00153928
$ 0.00153928$ 0.00153928
Mínimo 24h
$ 0.00155646
$ 0.00155646$ 0.00155646
Máximo 24h

$ 0.00153928
$ 0.00153928$ 0.00153928

$ 0.00155646
$ 0.00155646$ 0.00155646

$ 0.95025
$ 0.95025$ 0.95025

$ 0.00151342
$ 0.00151342$ 0.00151342

+0.32%

-0.24%

-0.33%

-0.33%

Histórico de preços de Swash (SWASH) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Swash em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ +0.0000088816.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ -0.0002467957.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ -0.0003644617101510647.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.24%
30 dias$ +0.0000088816+0.57%
60 dias$ -0.0002467957-15.97%
90 dias$ -0.0003644617101510647-19.08%

Previsão de preço para Swash

Previsão de preço de Swash (SWASH) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SWASH em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Swash (SWASH) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Swash pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Swash pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SWASH para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Swash.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Swash (SWASH)

Site oficial

Categoria :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

Sobre Swash

O que é Swash (SWASH)?

Swash é um ecossistema de ferramentas e serviços que permitem que pessoas, empresas e desenvolvedores liberem o valor latente dos dados ao agrupá-los, compartilhá-los com segurança e monetizá-los.

As pessoas são incentivadas a compartilhar seus dados para poderem ganhar dinheiro enquanto preservam sua privacidade

As empresas podem acessar dados de alta qualidade e de primeira mão de forma sustentável e em conformidade com as regulamentações

Os desenvolvedores podem configurar e construir sistemas facilmente dentro de uma estrutura colaborativa de desenvolvimento.

Swash está reimaginando a propriedade dos dados, permitindo que todos os atores da economia de dados ganhem, acessem, construam e colaborem em um ecossistema digital líquido para dados.

O que torna o Swash único?

Swash nasceu como uma solução para esses problemas, impulsionado pela necessidade urgente de reformar a maneira como lidamos com os dados atualmente. Em vez de um sistema que retira a autonomia dos indivíduos, estamos substituindo-o por um onde as pessoas podem recuperar sua dignidade sobre os dados, as empresas podem prosperar e os desenvolvedores podem inovar com facilidade.

Swash está reimaginando a propriedade dos dados por meio de diversos produtos e soluções, conhecidos como Soluções da Primeira Onda:

União de Dados: otimizando a autonomia individual como uma força coletiva, recompensando os membros da união pelo valor de seus dados

sIntelligence: trazendo insights únicos para empresas de todos os setores por meio de uma plataforma web personalizável e abrangente

sApps: ampliando o ecossistema Swash com as ferramentas, a comunidade e a cultura para construir a próxima era de soluções de dados

sCompute: unindo inovação com acesso, tornando realidade capacidades de computação de dados no local

Quantos tokens Swash (SWASH) estão em circulação?

A cadeia de valor do Swash é alimentada por seu token nativo (SWASH). O SWASH tem diversos casos de uso dentro do ecossistema e será utilizado como um token de utilidade e governança cross-chain, integrando Ethereum, xDai e Polygon. Ele também será integrado a uma constelação de parceiros e suas moedas nativas, permitindo a fertilização cruzada de valor, maior adoção e uma experiência de usuário perfeita.

À medida que a demanda pelo SWASH aumentar junto com a adoção da rede, o valor gerado poderá ser usado para equilibrar a oferta de tokens, provavelmente por meio de "queima" periódica de tokens.

Assim que a expansão do Swash estiver ativa, os casos de uso do token Swash incluirão:

Incentivar: Como um sistema de incentivos, os atores do ecossistema serão recompensados com tokens Swash em troca de sua participação.

Transacionar: Todas as transações de dados em todos os mercados, plataformas e aplicativos serão realizadas em SWASH. Isso inclui o valor gerado na plataforma de inteligência empresarial e analytics (sIntelligence), no ambiente de computação de dados (sCompute) e nas soluções desenvolvidas utilizando a tecnologia Swash (sApps).

Governar: Os detentores de tokens Swash podem votar nos projetos que desejam ver receber financiamento do fundo DAO do Swash, decidir sobre novos desenvolvimentos ou modificações na roadmap e participar de decisões relacionadas ao token.

Multiplicar: As pessoas podem contribuir individual e coletivamente com o valor de seus dados para causas de desenvolvimento social e usá-lo para troca de valor tanto dentro quanto fora do universo Swash, como resgatar ganhos por produtos ou apostar liquidez.

O SWASH é o token de utilidade nativo da rede com uma oferta total de 1 bilhão. A alocação do token é a seguinte:

Recompensas para Comunidade e Plataforma (14%)

Crescimento do Ecossistema e DAO (14%)

Fundação (15%)

Equipe e Consultores (15%)

Fundadores (15%)

Ronda pré-semente (9%)

Ronda de semente (3%)

Ronda estratégica (5%)

Ronda de pré-venda (5%)

Venda pública (5%)

Provisão de liquidez (5%)

Qual é o preço atual de Swash?

O preço em tempo real de Swash (SWASH) é R$0.0077453008997271531000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Swash está posicionado no mercado?

Swash ocupa atualmente a posição de número #2464 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$7705509.56734534371000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de SWASH?

A oferta circulante de SWASH é de 994960022.3593615 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Swash?

Nas últimas 24 horas, Swash teve uma variação de preço entre R$0.0077150777312849928000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0078011861946077646000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Swash está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Swash atingiu um máximo histórico de R$4.7627804000270025000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0075854639442345342000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de SWASH hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Swash?

A movimentação atual do preço de -0.24% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Swash

Última atualização da página: 2026-06-05 21:03:10 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Swash (SWASH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$1.705
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+279.46%

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three.ws

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-10.17%

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Heima

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$0.09760
$0.09760$0.09760

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Audiera

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$1.61381$1.61381

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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