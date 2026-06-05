Preço de Swash (SWASH)
O preço ao vivo de Swash (SWASH) hoje é $ 0.00154531, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWASH para USD é de $ 0.00154531 por SWASH.
Swash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,537,371, com um fornecimento em circulação de 994.96M SWASH. Nas últimas 24 horas, SWASH foi negociado entre $ 0.00153928 (mínimo) e $ 0.00155646 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.95025, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00151342.
No desempenho de curto prazo, SWASH movimentou-se +0.32% na última hora e -0.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.40K.
A capitalização de mercado atual de Swash é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.40K. A oferta em circulação de SWASH é 994.96M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.55M.
+0.32%
-0.24%
-0.33%
-0.33%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Swash em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ +0.0000088816.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ -0.0002467957.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Swash em USD foi de $ -0.0003644617101510647.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.24%
|30 dias
|$ +0.0000088816
|+0.57%
|60 dias
|$ -0.0002467957
|-15.97%
|90 dias
|$ -0.0003644617101510647
|-19.08%
Em 2040, o preço de Swash pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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O que é Swash (SWASH)?
Swash é um ecossistema de ferramentas e serviços que permitem que pessoas, empresas e desenvolvedores liberem o valor latente dos dados ao agrupá-los, compartilhá-los com segurança e monetizá-los.
As pessoas são incentivadas a compartilhar seus dados para poderem ganhar dinheiro enquanto preservam sua privacidade
As empresas podem acessar dados de alta qualidade e de primeira mão de forma sustentável e em conformidade com as regulamentações
Os desenvolvedores podem configurar e construir sistemas facilmente dentro de uma estrutura colaborativa de desenvolvimento.
Swash está reimaginando a propriedade dos dados, permitindo que todos os atores da economia de dados ganhem, acessem, construam e colaborem em um ecossistema digital líquido para dados.
O que torna o Swash único?
Swash nasceu como uma solução para esses problemas, impulsionado pela necessidade urgente de reformar a maneira como lidamos com os dados atualmente. Em vez de um sistema que retira a autonomia dos indivíduos, estamos substituindo-o por um onde as pessoas podem recuperar sua dignidade sobre os dados, as empresas podem prosperar e os desenvolvedores podem inovar com facilidade.
Swash está reimaginando a propriedade dos dados por meio de diversos produtos e soluções, conhecidos como Soluções da Primeira Onda:
União de Dados: otimizando a autonomia individual como uma força coletiva, recompensando os membros da união pelo valor de seus dados
sIntelligence: trazendo insights únicos para empresas de todos os setores por meio de uma plataforma web personalizável e abrangente
sApps: ampliando o ecossistema Swash com as ferramentas, a comunidade e a cultura para construir a próxima era de soluções de dados
sCompute: unindo inovação com acesso, tornando realidade capacidades de computação de dados no local
Quantos tokens Swash (SWASH) estão em circulação?
A cadeia de valor do Swash é alimentada por seu token nativo (SWASH). O SWASH tem diversos casos de uso dentro do ecossistema e será utilizado como um token de utilidade e governança cross-chain, integrando Ethereum, xDai e Polygon. Ele também será integrado a uma constelação de parceiros e suas moedas nativas, permitindo a fertilização cruzada de valor, maior adoção e uma experiência de usuário perfeita.
À medida que a demanda pelo SWASH aumentar junto com a adoção da rede, o valor gerado poderá ser usado para equilibrar a oferta de tokens, provavelmente por meio de "queima" periódica de tokens.
Assim que a expansão do Swash estiver ativa, os casos de uso do token Swash incluirão:
Incentivar: Como um sistema de incentivos, os atores do ecossistema serão recompensados com tokens Swash em troca de sua participação.
Transacionar: Todas as transações de dados em todos os mercados, plataformas e aplicativos serão realizadas em SWASH. Isso inclui o valor gerado na plataforma de inteligência empresarial e analytics (sIntelligence), no ambiente de computação de dados (sCompute) e nas soluções desenvolvidas utilizando a tecnologia Swash (sApps).
Governar: Os detentores de tokens Swash podem votar nos projetos que desejam ver receber financiamento do fundo DAO do Swash, decidir sobre novos desenvolvimentos ou modificações na roadmap e participar de decisões relacionadas ao token.
Multiplicar: As pessoas podem contribuir individual e coletivamente com o valor de seus dados para causas de desenvolvimento social e usá-lo para troca de valor tanto dentro quanto fora do universo Swash, como resgatar ganhos por produtos ou apostar liquidez.
O SWASH é o token de utilidade nativo da rede com uma oferta total de 1 bilhão. A alocação do token é a seguinte:
Recompensas para Comunidade e Plataforma (14%)
Crescimento do Ecossistema e DAO (14%)
Fundação (15%)
Equipe e Consultores (15%)
Fundadores (15%)
Ronda pré-semente (9%)
Ronda de semente (3%)
Ronda estratégica (5%)
Ronda de pré-venda (5%)
Venda pública (5%)
Provisão de liquidez (5%)
Qual é o preço atual de Swash?
O preço em tempo real de Swash (SWASH) é R$0.0077453008997271531000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como Swash está posicionado no mercado?
Swash ocupa atualmente a posição de número #2464 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$7705509.56734534371000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de SWASH?
A oferta circulante de SWASH é de 994960022.3593615 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de Swash?
Nas últimas 24 horas, Swash teve uma variação de preço entre R$0.0077150777312849928000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0078011861946077646000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante Swash está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
Swash atingiu um máximo histórico de R$4.7627804000270025000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0075854639442345342000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de SWASH hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de Swash?
A movimentação atual do preço de -0.24% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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