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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Avalanche, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Avalanche, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Avalanche (AVAX) hoje

Análise técnica de Avalanche (AVAX) hoje

A página de Análise de Avalanche fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVAX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avalanche abaixo.

Variação de preço de Avalanche (AVAX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$6.375---4.63%-1.08%-36.33%
Saiba mais sobre o preço de Avalanche

Indicadores técnicos de Avalanche

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Avalanche em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
6.3786
6.3783
R2
6.3783
6.3779
R1
6.3776
6.3777
PP
6.3773
6.3773
S1
6.3766
6.3769
S2
6.3763
6.3767
S3
6.3756
6.3763

Sinais de mercado Avalanche

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.28M
$27.24 M
$26.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.24M
Compras ativas de 3 dias
$42.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$42.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-1.37M
Compras ativas de 7 dias
$132.24 M
Vendas ativas de 7 dias
$133.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Avalanche

Entrada líquidaPreço de AVAXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.19 M6.36
2026-08-12-$0.77 M6.38
2026-08-11-$0.17 M6.22
2026-08-10-$0.72 M6.49
2026-08-09-$0.41 M6.55

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Avalanche (AVAX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avalanche.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AVAX/USDT
$6.375
$6.375$6.375
-0.01%
53.33K (USDT)
AVAX/USDC
$6.366
$6.366$6.366
0.00%
4.83K (USDT)
AVAX/USD1
$6.378
$6.378$6.378
+0.04%
9.09K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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