Análise técnica de Avalanche (AVAX) hoje A página de Análise de Avalanche fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVAX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avalanche abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Avalanche (AVAX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $6.375 -- -4.63% -1.08% -36.33%

Indicadores técnicos de Avalanche

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Avalanche em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 6.3786 6.3783 R2 6.3783 6.3779 R1 6.3776 6.3777 PP 6.3773 6.3773 S1 6.3766 6.3769 S2 6.3763 6.3767 S3 6.3756 6.3763

Sinais de mercado Avalanche Volume líquido atual de ordens em aberto 0.28M $27.24 M $26.96 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.24M Compras ativas de 3 dias $42.36 M Vendas ativas de 3 dias $42.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -1.37M Compras ativas de 7 dias $132.24 M Vendas ativas de 7 dias $133.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Avalanche Entrada líquida Preço de AVAXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.19 M 6.36 2026-08-12 -$0.77 M 6.38 2026-08-11 -$0.17 M 6.22 2026-08-10 -$0.72 M 6.49 2026-08-09 -$0.41 M 6.55 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Avalanche (AVAX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avalanche. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVAX / USDT $6.375 $6.375 $6.375 -0.01% 53.33K (USDT) Negociar AVAX / USDC $6.366 $6.366 $6.366 0.00% 4.83K (USDT) Negociar AVAX / USD1 $6.378 $6.378 $6.378 +0.04% 9.09K (USDT) Negociar