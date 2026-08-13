Preço de Singularry AI hoje

O preço ao vivo de Singularry AI (SINGULARRY) hoje é R$ 0.00892, com uma variação de 5.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SINGULARRY para BRL é de R$ 0.00892 por SINGULARRY.

Singularry AI ocupa atualmente a posição #4367 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 SINGULARRY. Nas últimas 24 horas, SINGULARRY foi negociado entre R$ 0.00767 (mínimo) e R$ 0.01027 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.2699386580303603013, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.029524178156298345.

No desempenho de curto prazo, SINGULARRY movimentou-se +0.11% na última hora e -19.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 13.33K.

Informações de mercado de Singularry AI (SINGULARRY)

Classificação No.4367 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 13.33KR$ 13.33K R$ 13.33K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.92MR$ 8.92M R$ 8.92M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Singularry AI é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 13.33K. A oferta em circulação de SINGULARRY é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.92M.