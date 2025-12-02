ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Ostrich hoje é 2.894 USD. A capitalização de mercado de RICH é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de RICH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Gráfico de preço em tempo real de Ostrich (RICH)
Preço de Ostrich hoje

O preço ao vivo de Ostrich (RICH) hoje é $ 2.894, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RICH para USD é de $ 2.894 por RICH.

Ostrich ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RICH. Nas últimas 24 horas, RICH foi negociado entre $ 2.892 (mínimo) e $ 2.897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RICH movimentou-se -0.07% na última hora e -0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 488.26.

Informações de mercado de Ostrich (RICH)

$ 488.26
$ 488.26$ 488.26

$ 289.40M
$ 289.40M$ 289.40M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ARB

A capitalização de mercado atual de Ostrich é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 488.26. A oferta em circulação de RICH é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 289.40M.

Histórico de preço de Ostrich USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 2.892
$ 2.892$ 2.892
Mínimo 24h
$ 2.897
$ 2.897$ 2.897
Máximo 24h

$ 2.892
$ 2.892$ 2.892

$ 2.897
$ 2.897$ 2.897

-0.07%

-0.10%

-0.52%

-0.52%

Histórico de preços de Ostrich (RICH) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ostrich para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0029-0.10%
30 dias$ -0.107-3.57%
60 dias$ +2.394+478.80%
90 dias$ +2.394+478.80%
Variação de preço de Ostrich hoje

Hoje, RICH registrou uma variação de $ -0.0029 (-0.10%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ostrich

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.107 (-3.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ostrich

Expandindo a visualização para 60 dias, RICH teve uma variação de $ +2.394 (+478.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ostrich

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +2.394 (+478.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ostrich (RICH)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ostrich.

Análise de IA para Ostrich

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Ostrich, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Ostrich?

Os preços do Ostrich (RICH) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso no roadmap
5. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
6. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
7. Movimentações nos preços do Bitcoin e das principais altcoins
8. Utilidade do token e casos de uso dentro do ecossistema
9. Anúncios de parcerias e colaborações
10. Dinâmica de oferta e demanda
11. Manipulação de mercado por grandes detentores
12. Padrões de análise técnica e sinais de negociação

Previsão de preço para Ostrich

Previsão de preço de Ostrich (RICH) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de RICH em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Ostrich (RICH) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Ostrich pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Ostrich pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de RICH para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Ostrich.

Como comprar e investir em Ostrich

Pronto para começar com Ostrich? Comprar RICH é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Ostrich. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Ostrich (RICH).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Ostrich será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Ostrich(RICH)

O que você pode fazer com Ostrich

Possuir Ostrich permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

O que é Ostrich (RICH)

Ostrich is a decentralized Global Exchange offering US, UK, China, Japan stocks perpetual and other financial assets with leverage. Powered by Payment for Order Flow model, Ostrich delivers CEX-level execution with deep liquidity, low latency and zero gas cost for traders.

Recurso Ostrich

Para uma compreensão mais aprofundada de Ostrich, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ostrich
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ostrich

Quanto valerá 1 Ostrich em 2030?
Se o Ostrich crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Ostrich e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Atualizações importantes da indústria sobre o Ostrich (RICH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
12-01 22:37:50Atualizações da Indústria
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
12-01 16:35:03Atualizações da Indústria
Bitcoin has broken through multiple on-chain cost supports, with the next important support at $81,700
12-01 13:02:15Atualizações da Indústria
Key Events and Data Preview This Week: Powell's Speech, US PCE and ADP Non-Farm Employment
12-01 11:26:26Atualizações da Indústria
Bitcoin's November percentage fall reaches 17.67%, marking its worst performance since 2018
12-01 09:34:53Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Falls to 24, Market Re-enters "Extreme Fear" State
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1

Notícias principais

BeInCrypto Brasil é finalista no Brazil Publisher Awards 2025

December 1, 2025

Cripto, regulação e stablecoins em debate no Blockchain Conference

December 1, 2025

ETFs e a adoção institucional de cripto em 2025

December 1, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

