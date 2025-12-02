Preço de Ostrich hoje

O preço ao vivo de Ostrich (RICH) hoje é $ 2.894, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RICH para USD é de $ 2.894 por RICH.

Ostrich ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RICH. Nas últimas 24 horas, RICH foi negociado entre $ 2.892 (mínimo) e $ 2.897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RICH movimentou-se -0.07% na última hora e -0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 488.26.

Informações de mercado de Ostrich (RICH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 488.26$ 488.26 $ 488.26 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 289.40M$ 289.40M $ 289.40M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de Ostrich é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 488.26. A oferta em circulação de RICH é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 289.40M.