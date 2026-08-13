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O preço ao vivo de R2 Protocol hoje é 0.0007852 BRL. A capitalização de mercado de R2 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de R2 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de R2 Protocol hoje é 0.0007852 BRL. A capitalização de mercado de R2 é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de R2 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação R2 Protocol (R2)

Preço em tempo real de 1 R2 para BRL

R$0.004075188
R$0.004075188R$0.004075188
-5.27%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de R2 Protocol (R2)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:40:39 (UTC+8)

Preço de R2 Protocol hoje

O preço ao vivo de R2 Protocol (R2) hoje é R$ 0.0007852, com uma variação de 5.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de R2 para BRL é de R$ 0.0007852 por R2.

R2 Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- R2. Nas últimas 24 horas, R2 foi negociado entre R$ 0.0007833 (mínimo) e R$ 0.0008296 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, R2 movimentou-se -0.73% na última hora e -1.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.81K.

Informações de mercado de R2 Protocol (R2)

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R$ 55.81K
R$ 55.81KR$ 55.81K

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

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--
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BSC

A capitalização de mercado atual de R2 Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.81K. A oferta em circulação de R2 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de R2 Protocol BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0007833
R$ 0.0007833R$ 0.0007833
Mínimo 24h
R$ 0.0008296
R$ 0.0008296R$ 0.0008296
Máximo 24h

R$ 0.0007833
R$ 0.0007833R$ 0.0007833

R$ 0.0008296
R$ 0.0008296R$ 0.0008296

--
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--
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-0.73%

-5.27%

-1.89%

-1.89%

Histórico de preços de R2 Protocol (R2) em BRL

Acompanhe as variações de preço de R2 Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00022671-5.27%
30 diasR$ -0.0003588-31.37%
60 diasR$ -0.0011408-59.24%
90 diasR$ -0.0025168-76.23%
Variação de preço de R2 Protocol hoje

Hoje, R2 registrou uma variação de R$ -0.00022671 (-5.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de R2 Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0003588 (-31.37%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de R2 Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, R2 teve uma variação de R$ -0.0011408 (-59.24%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de R2 Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0025168 (-76.23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de R2 Protocol (R2)!

Confira agora a página de histórico de preço do R2 Protocol.

Análise para R2 Protocol

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de R2 Protocol. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de R2 Protocol hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de R2: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O preço atual do R2_USDT no gráfico de 4 horas é de 0,003719, posicionando-se 1% acima do centro de oscilação em 0,003681 e dentro de um estreito intervalo formado entre S1 e R1. Tanto a média móvel simples (MA) quanto a média móvel exponencial (EMA) de curto prazo apresentam uma predominância de sinais de compra, com o preço operando próximo à parte superior do sistema de médias móveis. 【Estado da Energia do Mercado】 O MACD registrou um sinal de cruzamento descendente, indicando que a direção das linhas rápida e lenta está em desalinhamento em relação ao sistema de médias móveis. O RSI permanece dentro de uma faixa neutra, sem evidenciar uma clara tendência dominante entre compradores e vendedores. Ao mesmo tempo, observa-se a presença simultânea de suporte fornecido pelas médias móveis de curto prazo e de uma estrutura de divergência positiva no MACD. 【Níveis Chave】 No lado superior, o nível R1 encontra-se em 0,003771 (a 1,4% do preço atual), enquanto o R2 está em 0,003892 (a 4,7% do preço atual), configurando respectivamente resistências próximas e distantes. No lado inferior, o nível S1 está em 0,00356 (a -3,2% do preço atual), e o S2 em 0,00347 (a -6,7% do preço atual), servindo como referência para suportes escalonados.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para R2 Protocol

Previsão de preço de R2 Protocol (R2) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de R2 em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de R2 Protocol (R2) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de R2 Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço R2 Protocol pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de R2 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de R2 Protocol.

Como comprar e investir em R2 Protocol em Brasil

Pronto para começar com R2 Protocol? Comprar R2 é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar R2 Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de R2 Protocol (R2).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e R2 Protocol será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar R2 Protocol(R2)

O que você pode fazer com R2 Protocol

Possuir R2 Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar R2 Protocol (R2) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é R2 Protocol (R2)

R2 Protocol is an on-chain asset management platform designed to bring institutional-grade real-world yield to both crypto-native and traditional users.

Recurso R2 Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de R2 Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do R2 Protocol
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre R2 Protocol

Última atualização da página: 2026-08-13 07:40:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o R2 Protocol (R2)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre R2 Protocol

R2USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em R2 com alavancagem. Explore a negociação de futuros de R2USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie R2 Protocol (R2) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o R2 Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
R2/USDT
R$0.004082454
R$0.004082454R$0.004082454
-5.12%
69.14M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.116256
R$0.116256R$0.116256

+12.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.113661
R$0.113661R$0.113661

+447.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.365489
R$1.365489R$1.365489

+8.27%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7100531
R$1.7100531R$1.7100531

+0.89%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0511734
R$0.0511734R$0.0511734

+1.85%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001917186
R$0.001917186R$0.001917186

+47.76%

aPriori

aPriori

APR

R$3.0385374
R$3.0385374R$3.0385374

+35.71%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023355
R$0.023355R$0.023355

+25.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35589788
R$1.35589788R$1.35589788

+19.23%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601521
R$0.00601521R$0.00601521

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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