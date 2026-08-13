Preço de R2 Protocol hoje

O preço ao vivo de R2 Protocol (R2) hoje é R$ 0.0007852, com uma variação de 5.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de R2 para BRL é de R$ 0.0007852 por R2.

R2 Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- R2. Nas últimas 24 horas, R2 foi negociado entre R$ 0.0007833 (mínimo) e R$ 0.0008296 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, R2 movimentou-se -0.73% na última hora e -1.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.81K.

Informações de mercado de R2 Protocol (R2)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 55.81KR$ 55.81K R$ 55.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de R2 Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.81K. A oferta em circulação de R2 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.