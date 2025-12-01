Preço de Portal To Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Portal To Bitcoin (PTB) hoje é $ 0.007636, com uma variação de 1.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PTB para USD é de $ 0.007636 por PTB.

Portal To Bitcoin ocupa atualmente a posição #886 em capitalização de mercado, totalizando $ 14.25M, com um fornecimento em circulação de 1.87B PTB. Nas últimas 24 horas, PTB foi negociado entre $ 0.007202 (mínimo) e $ 0.007799 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08213221598557312, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.006830828739266241.

No desempenho de curto prazo, PTB movimentou-se +0.61% na última hora e -14.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.43M.

Informações de mercado de Portal To Bitcoin (PTB)

Classificação No.886 Capitalização de mercado $ 14.25M$ 14.25M $ 14.25M Volume (24h) $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.14M$ 64.14M $ 64.14M Fornecimento Circulante 1.87B 1.87B 1.87B Fornecimento máximo 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Fornecimento total 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Taxa circulante 22.21% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Portal To Bitcoin é $ 14.25M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.43M. A oferta em circulação de PTB é 1.87B, com um fornecimento total de 5258400000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.14M.