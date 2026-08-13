Preço de MegaETH hoje

O preço ao vivo de MegaETH (MEGA) hoje é R$ 0.03259, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEGA para BRL é de R$ 0.03259 por MEGA.

MegaETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MEGA. Nas últimas 24 horas, MEGA foi negociado entre R$ 0.03231 (mínimo) e R$ 0.03385 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MEGA movimentou-se -2.14% na última hora e -9.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.83K.

Informações de mercado de MegaETH (MEGA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 62.83KR$ 62.83K R$ 62.83K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 325.90MR$ 325.90M R$ 325.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública MEGAETH

A capitalização de mercado atual de MegaETH é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.83K. A oferta em circulação de MEGA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 325.90M.