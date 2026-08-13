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O preço ao vivo de MegaETH hoje é 0.03259 BRL. A capitalização de mercado de MEGA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MEGA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de MegaETH hoje é 0.03259 BRL. A capitalização de mercado de MEGA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MEGA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação MegaETH (MEGA)

Preço em tempo real de 1 MEGA para BRL

R$0.1691421
R$0.1691421R$0.1691421
-1.09%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de MegaETH (MEGA)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:17:30 (UTC+8)

Preço de MegaETH hoje

O preço ao vivo de MegaETH (MEGA) hoje é R$ 0.03259, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEGA para BRL é de R$ 0.03259 por MEGA.

MegaETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MEGA. Nas últimas 24 horas, MEGA foi negociado entre R$ 0.03231 (mínimo) e R$ 0.03385 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MEGA movimentou-se -2.14% na última hora e -9.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.83K.

Informações de mercado de MegaETH (MEGA)

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R$ 62.83K
R$ 62.83KR$ 62.83K

R$ 325.90M
R$ 325.90MR$ 325.90M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MEGAETH

A capitalização de mercado atual de MegaETH é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.83K. A oferta em circulação de MEGA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 325.90M.

Histórico de preço de MegaETH BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.03231
R$ 0.03231R$ 0.03231
Mínimo 24h
R$ 0.03385
R$ 0.03385R$ 0.03385
Máximo 24h

R$ 0.03231
R$ 0.03231R$ 0.03231

R$ 0.03385
R$ 0.03385R$ 0.03385

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--
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-2.14%

-1.09%

-9.63%

-9.63%

Histórico de preços de MegaETH (MEGA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de MegaETH para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.001864-1.09%
30 diasR$ -0.01446-30.74%
60 diasR$ -0.03017-48.08%
90 diasR$ -0.07281-69.08%
Variação de preço de MegaETH hoje

Hoje, MEGA registrou uma variação de R$ -0.001864 (-1.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MegaETH

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01446 (-30.74%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MegaETH

Expandindo a visualização para 60 dias, MEGA teve uma variação de R$ -0.03017 (-48.08%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MegaETH

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.07281 (-69.08%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MegaETH (MEGA)!

Confira agora a página de histórico de preço do MegaETH.

Análise para MegaETH

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de MegaETH. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de MegaETH hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de MEGA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O MEGA_USDT está operando no período de 4 horas abaixo do ponto central de 0,03282, a uma distância de 0,00006. O preço encontra-se em um estreito intervalo de consolidação entre o nível S1 e o centro da faixa. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, enquanto a participação dos compradores de curto prazo permanece elevada. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com divergência estratificada entre as linhas rápida e lenta. O RSI encontra-se na zona neutra, e a distribuição do impulso mostra tendência à dispersão. A volatilidade está em retração, indicando falta de força direcional no mercado. A resistência imediata acima está posicionada em 0,03288, distante 0,00006 do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo encontra-se em 0,03256, a 0,00026 do valor atual. Como referências mais distantes, temos o nível S2 em 0,03195 e o nível R1 em 0,03349. Para confirmar uma mudança de estrutura, é necessário que o preço ultrapasse o centro da faixa, em 0,03288. No momento, o mercado apresenta um equilíbrio entre compradores e vendedores, com os níveis-chave muito próximos uns dos outros.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para MegaETH

Previsão de preço de MegaETH (MEGA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MEGA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de MegaETH (MEGA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de MegaETH pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço MegaETH pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MEGA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de MegaETH.

Como comprar e investir em MegaETH em Brasil

Pronto para começar com MegaETH? Comprar MEGA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar MegaETH. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de MegaETH (MEGA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e MegaETH será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar MegaETH(MEGA)

O que você pode fazer com MegaETH

Possuir MegaETH permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar MegaETH (MEGA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é MegaETH (MEGA)

MegaETH is an EVM-compatible blockchain that brings Web2-level real-time performance to the crypto world for the first time. Their goal is to push the performance to hardware limits, bridging the gap between blockchains and traditional cloud computing servers.

MegaETH offers several distinguishing features, including high transaction throughput, abundant compute capacity, and, most uniquely, millisecond-level response times even under heavy load. With MegaETH, developers can build and compose the most demanding applications without bounds.

Recurso MegaETH

Para uma compreensão mais aprofundada de MegaETH, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do MegaETH
Explorador de blocos

Categoria :

Elon Musk-InspiredEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MegaETH

Última atualização da página: 2026-08-13 06:17:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MegaETH (MEGA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre MegaETH

MEGAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MEGA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MEGAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie MegaETH (MEGA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MegaETH.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MEGA/USDC
R$0.1690383
R$0.1690383R$0.1690383
-1.00%
1.68M (USDT)
MEGA/USDT
R$0.1690902
R$0.1690902R$0.1690902
-1.09%
1.90M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1083153
R$0.1083153R$0.1083153

+4.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1128825
R$0.1128825R$0.1128825

+443.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.291272
R$1.291272R$1.291272

+2.38%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.714257
R$1.714257R$1.714257

+1.14%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0532494
R$0.0532494R$0.0532494

+5.99%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

R$1.36390605
R$1.36390605R$1.36390605

+19.93%

aPriori

aPriori

APR

R$2.6705664
R$2.6705664R$2.6705664

+19.27%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0216423
R$0.0216423R$0.0216423

+15.83%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.1839369
R$6.1839369R$6.1839369

+13.75%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0059166
R$0.0059166R$0.0059166

+14.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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