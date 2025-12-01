Tokenomics de Portal To Bitcoin (PTB)

Descubra informações essenciais sobre Portal To Bitcoin (PTB), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:54:01 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Portal To Bitcoin (PTB)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Portal To Bitcoin (PTB), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 12.84M
Fornecimento total:
$ 5.26B
Fornecimento circulante:
$ 1.87B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 57.81M
Máximo histórico:
$ 0.08336
Mínimo histórico:
$ 0.006830828739266241
Preço atual:
$ 0.006882
Informação sobre Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Site oficial:
https://www.portaltobitcoin.com
Whitepaper:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Tokenomics de Portal To Bitcoin (PTB): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Portal To Bitcoin (PTB) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens PTB que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens PTB podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do PTB, explore o preço em tempo real do token PTB!

Histórico de preços de Portal To Bitcoin (PTB)

Analisar o histórico de preços de PTB ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de PTB

Quer saber para onde o PTB pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do PTB combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

