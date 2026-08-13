Preço de qONE Token hoje

O preço ao vivo de qONE Token (QONE) hoje é R$ 0.005403, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QONE para BRL é de R$ 0.005403 por QONE.

qONE Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- QONE. Nas últimas 24 horas, QONE foi negociado entre R$ 0.005393 (mínimo) e R$ 0.005439 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, QONE movimentou-se -0.61% na última hora e -4.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 72.30K.

Informações de mercado de qONE Token (QONE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 72.30KR$ 72.30K R$ 72.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 5.44MR$ 5.44M R$ 5.44M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 Blockchain pública HYPEREVM

A capitalização de mercado atual de qONE Token é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 72.30K. A oferta em circulação de QONE é --, com um fornecimento total de 1006904800. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.44M.