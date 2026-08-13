Preço de Play AI hoje

O preço ao vivo de Play AI (PLAI) hoje é R$ 0.001752, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLAI para BRL é de R$ 0.001752 por PLAI.

Play AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PLAI. Nas últimas 24 horas, PLAI foi negociado entre R$ 0.001735 (mínimo) e R$ 0.001769 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PLAI movimentou-se -0.23% na última hora e -1.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.47K.

Informações de mercado de Play AI (PLAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.47KR$ 61.47K R$ 61.47K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.75MR$ 1.75M R$ 1.75M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Play AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.47K. A oferta em circulação de PLAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.75M.