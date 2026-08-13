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O preço ao vivo de Play AI hoje é 0.001752 BRL. A capitalização de mercado de PLAI é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PLAI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Play AI hoje é 0.001752 BRL. A capitalização de mercado de PLAI é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PLAI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Play AI (PLAI)

Preço em tempo real de 1 PLAI para BRL

R$0.00909807
R$0.00909807R$0.00909807
+0.05%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Play AI (PLAI)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:20:04 (UTC+8)

Preço de Play AI hoje

O preço ao vivo de Play AI (PLAI) hoje é R$ 0.001752, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLAI para BRL é de R$ 0.001752 por PLAI.

Play AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PLAI. Nas últimas 24 horas, PLAI foi negociado entre R$ 0.001735 (mínimo) e R$ 0.001769 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PLAI movimentou-se -0.23% na última hora e -1.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.47K.

Informações de mercado de Play AI (PLAI)

--
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R$ 61.47K
R$ 61.47KR$ 61.47K

R$ 1.75M
R$ 1.75MR$ 1.75M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Play AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.47K. A oferta em circulação de PLAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.75M.

Histórico de preço de Play AI BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.001735
R$ 0.001735R$ 0.001735
Mínimo 24h
R$ 0.001769
R$ 0.001769R$ 0.001769
Máximo 24h

R$ 0.001735
R$ 0.001735R$ 0.001735

R$ 0.001769
R$ 0.001769R$ 0.001769

--
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--
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-0.23%

+0.05%

-1.25%

-1.25%

Histórico de preços de Play AI (PLAI) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Play AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00000455+0.05%
30 diasR$ -0.00014-7.40%
60 diasR$ -0.000124-6.61%
90 diasR$ -0.000193-9.93%
Variação de preço de Play AI hoje

Hoje, PLAI registrou uma variação de R$ +0.00000455 (+0.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Play AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00014 (-7.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Play AI

Expandindo a visualização para 60 dias, PLAI teve uma variação de R$ -0.000124 (-6.61%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Play AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000193 (-9.93%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Play AI (PLAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Play AI.

Análise para Play AI

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Play AI. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Play AI?

Os preços do token PLAI são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado - Tendências gerais do mercado de criptomoedas e confiança dos investidores
2. Taxa de adoção - Número de usuários e desenvolvedores que utilizam a plataforma Play AI
3. Utilidade do token - Demanda por PLAI em transações na plataforma e em processos de governança
4. Anúncios de parcerias - Colaborações estratégicas que aumentam a visibilidade
5. Desenvolvimentos técnicos - Atualizações da plataforma, novos recursos e melhorias na inteligência artificial
6. Volume de negociação - Níveis de liquidez nas exchanges
7. Notícias regulatórias - Políticas governamentais que afetam os setores de IA e criptomoedas
8. Concorrência - Desempenho em relação a outras criptomoedas voltadas para IA

Por que as pessoas querem saber o preço de Play AI hoje?

As pessoas querem saber o preço do Play AI (PLAI) hoje por vários motivos: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o valor de sua carteira de investimentos, avaliar as tendências do mercado, determinar o momento ideal para comprar ou vender e avaliar possíveis lucros ou perdas. Os preços em tempo real ajudam os investidores a reagir rapidamente às flutuações do mercado.

Previsão de preço para Play AI

Previsão de preço de Play AI (PLAI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PLAI em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Play AI (PLAI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Play AI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Play AI pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PLAI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Play AI.

Como comprar e investir em Play AI em Brasil

Pronto para começar com Play AI? Comprar PLAI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Play AI. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Play AI (PLAI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Play AI será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Play AI(PLAI)

O que você pode fazer com Play AI

Possuir Play AI permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Play AI (PLAI) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Play AI (PLAI)

Play AI is the orchestration layer for Onchain AI, empowering anyone to create, deploy and monetize powerful AI workflows with a single prompt. It seamlessly operates behind the scenes, connecting apps, x402s, MCPs, and agents to get things done. PLAI token powers the Play AI ecosystem across the Play Hub, Play Studio, Data Collective and the Mad Rims AI glasses, creating a economic flywheel within the network.

Recurso Play AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Play AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Play AI
Explorador de blocos

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemCapital Launchpad (Kaito)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Play AI

Última atualização da página: 2026-08-13 07:20:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Play AI (PLAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Play AI

PLAIUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PLAI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PLAIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Play AI (PLAI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Play AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PLAI/USDT
R$0.00909807
R$0.00909807R$0.00909807
0.00%
35.00M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

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Bitcoin

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Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1094571
R$0.1094571R$0.1094571

+5.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1081077
R$0.1081077R$0.1081077

+420.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.417908
R$1.417908R$1.417908

+12.42%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6926147
R$1.6926147R$1.6926147

-0.13%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500835
R$0.0500835R$0.0500835

-0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0278184
R$0.0278184R$0.0278184

+48.88%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1167507
R$3.1167507R$3.1167507

+39.20%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0063318
R$0.0063318R$0.0063318

+22.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35109713
R$1.35109713R$1.35109713

+18.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.184157
R$13.184157R$13.184157

+27.01%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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