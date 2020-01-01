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Principais tokens de Capital Launchpad (Kaito) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Capital Launchpad (Kaito). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0,07471
-0,71%
+0,01%
+14,06%
$ 38,82M
$ 2,30M
2
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0,03806
+0,21%
-0,73%
+0,05%
$ 11,53M
$ 1,74M
3
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0,03575
-0,25%
+0,79%
-1,38%
$ 9,10M
$ 2,03M
4
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0,0627
+0,48%
-0,02%
-2,55%
$ 8,23M
$ 904,96K
5
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0,00590608
+0,79%
-0,03%
-1,78%
$ 2,03M
$ 22,92K
6
Block
Block
BLOCK
$ 0,00156903
-0,45%
-0,24%
-24,97%
$ 1,57M
$ 185,69K
7
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0,00954
-0,10%
-3,24%
-3,24%
$ 1,47M
$ 5,40M
8
Bitdealer
Bitdealer
BIT
$ 0,00036192
0,00%
--
0,00%
$ 102,89K
$ 7,29
9
Play AI
Play AI
PLAI
$ 0,001758
+0,40%
-0,11%
-0,51%
--
$ 34,67M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Capital Launchpad (Kaito) e por que são populares?
Tokens de Capital Launchpad (Kaito) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $72.86M.
Qual é o token de Capital Launchpad (Kaito) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Capital Launchpad (Kaito) acompanhados na MEXC, LYN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.79% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Capital Launchpad (Kaito) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Capital Launchpad (Kaito), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Capital Launchpad (Kaito) incluem ESP, ZKC, LYN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Capital Launchpad (Kaito)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Capital Launchpad (Kaito) é de aproximadamente $72.86M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Capital Launchpad (Kaito), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.