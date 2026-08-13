Preço de PayAI Network hoje

O preço ao vivo de PayAI Network (PAYAI) hoje é R$ 0.00411, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAYAI para BRL é de R$ 0.00411 por PAYAI.

PayAI Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PAYAI. Nas últimas 24 horas, PAYAI foi negociado entre R$ 0.003823 (mínimo) e R$ 0.004326 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PAYAI movimentou-se -0.39% na última hora e -0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 57.53K.

Informações de mercado de PayAI Network (PAYAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 57.53KR$ 57.53K R$ 57.53K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de PayAI Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 57.53K. A oferta em circulação de PAYAI é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.