Preço de Opinion hoje

O preço ao vivo de Opinion (OPN) hoje é R$ 0.04806, com uma variação de 1.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPN para BRL é de R$ 0.04806 por OPN.

Opinion ocupa atualmente a posição #830 em capitalização de mercado, totalizando R$ 8.66M, com um fornecimento em circulação de 180.26M OPN. Nas últimas 24 horas, OPN foi negociado entre R$ 0.04766 (mínimo) e R$ 0.05077 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.724835254210933663, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3922353748521279714.

No desempenho de curto prazo, OPN movimentou-se +0.50% na última hora e -6.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.38K.

Informações de mercado de Opinion (OPN)

Classificação No.830 Capitalização de mercado R$ 8.66MR$ 8.66M R$ 8.66M Volume (24h) R$ 62.38KR$ 62.38K R$ 62.38K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 48.06MR$ 48.06M R$ 48.06M Fornecimento Circulante 180.26M 180.26M 180.26M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 18.02% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Opinion é R$ 8.66M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.38K. A oferta em circulação de OPN é 180.26M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 48.06M.