Preço de YOM hoje

O preço ao vivo de YOM (YOM) hoje é R$ 0.09696, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOM para BRL é de R$ 0.09696 por YOM.

YOM ocupa atualmente a posição #3702 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 YOM. Nas últimas 24 horas, YOM foi negociado entre R$ 0.09612 (mínimo) e R$ 0.09757 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5249885748000991668, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3886017720645659766.

No desempenho de curto prazo, YOM movimentou-se +0.08% na última hora e -9.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.91K.

Informações de mercado de YOM (YOM)

Classificação No.3702 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 54.91KR$ 54.91K R$ 54.91K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 72.72MR$ 72.72M R$ 72.72M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Fornecimento total 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de YOM é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.91K. A oferta em circulação de YOM é 0.00, com um fornecimento total de 750000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 72.72M.