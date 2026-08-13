Cotação YOM (YOM)
O preço ao vivo de YOM (YOM) hoje é R$ 0.09696, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOM para BRL é de R$ 0.09696 por YOM.
YOM ocupa atualmente a posição #3702 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 YOM. Nas últimas 24 horas, YOM foi negociado entre R$ 0.09612 (mínimo) e R$ 0.09757 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5249885748000991668, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3886017720645659766.
No desempenho de curto prazo, YOM movimentou-se +0.08% na última hora e -9.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.91K.
No.3702
0.00%
AVAX_CCHAIN
A capitalização de mercado atual de YOM é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.91K. A oferta em circulação de YOM é 0.00, com um fornecimento total de 750000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 72.72M.
+0.08%
-0.29%
-9.96%
-9.96%
Acompanhe as variações de preço de YOM para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.001463
|-0.29%
|30 dias
|R$ -0.0018
|-1.83%
|60 dias
|R$ +0.00464
|+5.02%
|90 dias
|R$ +0.07092
|+272.76%
Hoje, YOM registrou uma variação de R$ -0.001463 (-0.29%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0018 (-1.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, YOM teve uma variação de R$ +0.00464 (+5.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.07092 (+272.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de YOM. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de YOM: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Sobrevendido
|< 30
|Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.
YOM_USDT está operando abaixo do centro do sistema de pivô no período de 4 horas. O preço atual, de 0,09705, encontra-se entre o nível S1 e o centro do pivô. Todos os grupos de médias móveis apresentam sinais de compra. O preço permanece em um padrão de oscilação dentro de uma faixa estreita. A estrutura de preços indica que a disputa entre compradores e vendedores está concentrada próximo ao nível de 0,0972. O indicador MACD registra um cruzamento descendente. O RSI entrou na zona de sobre-venda. A dinâmica de curto prazo mostra características de dispersão, com os indicadores rápidos e lentos apresentando uma separação clara. A volatilidade permanece em níveis baixos. Não há ainda uma ruptura consolidada por parte dos compradores. Já a pressão de venda foi temporariamente aliviada graças à condição de sobre-venda. A distribuição da força motriz aponta para a presença de resistência descendente. A principal resistência imediata encontra-se em 0,0972, distante apenas 0,00015 do preço atual. O suporte imediato inferior está localizado em 0,0966, a 0,00045 do preço atual. A resistência de referência mais distante situa-se em 0,0978, enquanto o suporte de referência mais distante está em 0,0960. Os níveis-chave estão concentrados em torno do preço atual, dentro de uma margem de 0,001.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de YOM pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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YOM is a decentralized cloud gaming network (DePIN) making AAA games instantly accessible on any device with no downloads. By crowdsourcing idle consumer GPUs instead of using centralized data centers, YOM operates on a Negative CAPEX model. This reduces streaming costs by 95% to $0.05 per session and delivers sub-8ms latency. YOM gives studios a cheaper distribution channel while enabling hardware owners to earn passive income
Para uma compreensão mais aprofundada de YOM, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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