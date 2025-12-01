Preço de PhyChain hoje

O preço ao vivo de PhyChain (PHYCHAIN) hoje é $ 2.396, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHYCHAIN para USD é de $ 2.396 por PHYCHAIN.

PhyChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PHYCHAIN. Nas últimas 24 horas, PHYCHAIN foi negociado entre $ 2.384 (mínimo) e $ 2.416 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PHYCHAIN movimentou-se -0.05% na última hora e -1.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.62K.

Informações de mercado de PhyChain (PHYCHAIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 59.62K$ 59.62K $ 59.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.79B$ 4.79B $ 4.79B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PhyChain é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.62K. A oferta em circulação de PHYCHAIN é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.79B.