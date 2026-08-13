Preço de Nexus hoje

O preço ao vivo de Nexus (NEX) hoje é R$ 0.000001559, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEX para BRL é de R$ 0.000001559 por NEX.

Nexus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NEX. Nas últimas 24 horas, NEX foi negociado entre R$ 0.000001537 (mínimo) e R$ 0.000001662 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NEX movimentou-se 0.00% na última hora e +7.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 71.80K.

Informações de mercado de Nexus (NEX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 71.80KR$ 71.80K R$ 71.80K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 155.90MR$ 155.90M R$ 155.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Nexus é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 71.80K. A oferta em circulação de NEX é --, com um fornecimento total de 100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 155.90M.