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O preço ao vivo de Nexus hoje é 0.000001559 BRL. A capitalização de mercado de NEX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NEX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nexus hoje é 0.000001559 BRL. A capitalização de mercado de NEX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NEX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Nexus (NEX)

Preço em tempo real de 1 NEX para BRL

R$0.00000809121
R$0.00000809121R$0.00000809121
-0.82%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Nexus (NEX)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:39:02 (UTC+8)

Preço de Nexus hoje

O preço ao vivo de Nexus (NEX) hoje é R$ 0.000001559, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEX para BRL é de R$ 0.000001559 por NEX.

Nexus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NEX. Nas últimas 24 horas, NEX foi negociado entre R$ 0.000001537 (mínimo) e R$ 0.000001662 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NEX movimentou-se 0.00% na última hora e +7.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 71.80K.

Informações de mercado de Nexus (NEX)

--
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R$ 71.80K
R$ 71.80KR$ 71.80K

R$ 155.90M
R$ 155.90MR$ 155.90M

--
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100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Nexus é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 71.80K. A oferta em circulação de NEX é --, com um fornecimento total de 100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 155.90M.

Histórico de preço de Nexus BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.000001537
R$ 0.000001537R$ 0.000001537
Mínimo 24h
R$ 0.000001662
R$ 0.000001662R$ 0.000001662
Máximo 24h

R$ 0.000001537
R$ 0.000001537R$ 0.000001537

R$ 0.000001662
R$ 0.000001662R$ 0.000001662

--
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--
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0.00%

-0.82%

+7.00%

+7.00%

Histórico de preços de Nexus (NEX) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Nexus para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0000000669-0.82%
30 diasR$ -0.000000193-11.02%
60 diasR$ -0.00000143-47.85%
90 diasR$ +0.000000059+3.93%
Variação de preço de Nexus hoje

Hoje, NEX registrou uma variação de R$ -0.0000000669 (-0.82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nexus

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000000193 (-11.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nexus

Expandindo a visualização para 60 dias, NEX teve uma variação de R$ -0.00000143 (-47.85%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nexus

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000000059 (+3.93%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nexus (NEX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nexus.

Análise para Nexus

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Nexus. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Nexus hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de NEX: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Sobrecomprado> 70Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.

NEX_USDT está operando abaixo do ponto central de 1,636E-6 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre a resistência S1 em 1,646E-6 e o centro do canal em 1,716E-6. A estrutura atual apresenta um padrão de consolidação com oscilações em níveis baixos. O sistema de médias móveis MA e EMA indica sinais de compra. O indicador MACD mostra uma configuração de cruzamento positivo (golden cross). Já o RSI encontra-se na zona de sobrecompra. Além disso, observam-se sinais de divergência nos indicadores de linha rápida e lenta. A distribuição da força motriz revela um padrão de liberação concentrada no curto prazo. A volatilidade permanece restrita dentro de um intervalo estreito. A resistência imediata acima está localizada em 1,646E-6, distante 0,01E-6 do preço atual. A resistência central em 1,716E-6 serve como referência mais distante, situada a 0,08E-6 do preço atual. Por sua vez, o suporte próximo inferior encontra-se no nível S2, em 1,554E-6, a 0,082E-6 do preço atual. Os níveis-chave estão concentrados nas margens superior e inferior do intervalo de negociação atual. Para que ocorra uma ruptura, é necessário um aumento significativo no volume de negociações. As fronteiras do intervalo definem claramente a amplitude das flutuações de curto prazo. Ambos os lados — compradores e vendedores — disputam intensamente essa área. O mercado aguarda a confirmação da direção definitiva.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Nexus

Previsão de preço de Nexus (NEX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NEX em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Nexus (NEX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nexus pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nexus pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NEX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nexus.

Como comprar e investir em Nexus em Brasil

Pronto para começar com Nexus? Comprar NEX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Nexus. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Nexus (NEX).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Nexus será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Nexus(NEX)

O que você pode fazer com Nexus

Possuir Nexus permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Nexus (NEX) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Nexus (NEX)

Nexus is a Layer 1 blockchain for verifiable finance, a blockchain purpose-built for the AI era. It provides high-frequency financial infrastructure with an upcoming enshrined CLOB Exchange and a native U.S. Treasury–backed stablecoin ($USDX) designed for high-performance machine-to-machine payments, powered by a native zkVM. From testnet alone, Nexus has 3.2M+ verified users in 90%+ of countries worldwide.

Recurso Nexus

Para uma compreensão mais aprofundada de Nexus, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Nexus
Explorador de blocos

Categoria :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nexus

Última atualização da página: 2026-08-13 06:39:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nexus (NEX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Nexus

NEXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em NEX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de NEXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Nexus (NEX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nexus.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEX/USDC
R$0.00000808083
R$0.00000808083R$0.00000808083
-0.82%
34.70B (USDT)
NEX/USDT
R$0.00000809121
R$0.00000809121R$0.00000809121
-0.76%
45.40B (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

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Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.111585
R$0.111585R$0.111585

+7.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1192662
R$0.1192662R$0.1192662

+474.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.246119
R$1.246119R$1.246119

-1.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7162292
R$1.7162292R$1.7162292

+1.25%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0520557
R$0.0520557R$0.0520557

+3.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0237702
R$0.0237702R$0.0237702

+27.22%

aPriori

aPriori

APR

R$2.7671004
R$2.7671004R$2.7671004

+23.58%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37804361
R$1.37804361R$1.37804361

+21.18%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.006228
R$0.006228R$0.006228

+20.00%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.0443778
R$6.0443778R$6.0443778

+11.19%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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