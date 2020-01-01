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Principais tokens de airdrop HODLer do Binance por capitalização de mercado

Esta categoria inclui criptomoedas distribuídas por meio do programa Binance HODLer Airdrop. Esses airdrops recompensam especificamente usuários que mantêm BNB ou outros ativos designados em suas carteiras da exchange por períodos determinados. Monitorar esse índice permite que traders analisem o desempenho no mercado secundário de tokens amplamente distribuídos para detentores de varejo.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006265
+1.16%
-1.86%
+4.12%
$ 394.13M
$ 33.39M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06496
+0.40%
-0.44%
-0.54%
$ 186.76M
$ 858.02K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07472
+0.62%
-3.46%
-2.70%
$ 134.05M
$ 3.29M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37396
+1.27%
+2.29%
+9.59%
$ 125.93M
$ 326.62K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.4487
+0.41%
-28.67%
-51.23%
$ 107.71M
$ 667.33K
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.011474
+1.74%
-5.22%
-7.36%
$ 66.24M
$ 13.72M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1928
+0.81%
-10.02%
-20.94%
$ 53.46M
$ 401.21K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009524
+0.24%
+0.13%
+4.62%
$ 44.03M
$ 5.76M
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01415
+0.50%
-0.98%
-8.26%
$ 39.47M
$ 6.22M
10
BERA
BERA
BERA
$ 0.142
+0.42%
-4.94%
-9.59%
$ 39.42M
$ 423.14K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01023
+0.10%
-21.11%
-9.11%
$ 38.11M
$ 36.09M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1851
-0.32%
-8.58%
+11.49%
$ 37.64M
$ 637.07K
13
0G
0G
0G
$ 0.1576
+0.57%
-1.67%
+12.25%
$ 33.80M
$ 413.51K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09165
+0.61%
-0.70%
+10.62%
$ 29.87M
$ 674.40K
15
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007903
+0.81%
-0.95%
-4.52%
$ 27.04M
$ 7.71M
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05868
+1.14%
-0.84%
-2.30%
$ 26.81M
$ 958.29K
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006206
-1.37%
+0.95%
-12.05%
$ 25.63M
$ 12.06M
18
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.0908
+0.14%
-5.61%
-35.13%
$ 25.34M
$ 1.10M
19
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06433
+0.56%
+1.59%
+4.71%
$ 21.80M
$ 988.22K
20
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.08649
+0.73%
-1.76%
-0.25%
$ 21.21M
$ 804.23K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006555
+0.92%
-1.30%
+1.84%
$ 15.19M
$ 8.72M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.755
+0.73%
-0.05%
+6.03%
$ 15.01M
$ 15.75K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002417
+0.79%
-2.43%
-0.82%
$ 13.34M
$ 20.95M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001682
+0.18%
-0.59%
+14.57%
$ 12.73M
$ 37.17B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02306
+1.05%
-4.85%
-3.70%
$ 12.47M
$ 3.54M
26
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01951
-2.40%
+1.02%
+40.82%
$ 12.10M
$ 7.62M
27
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03805
+0.21%
-0.73%
+0.05%
$ 11.53M
$ 1.74M
28
ERA
ERA
ERA
$ 0.06499
+0.46%
+0.59%
-8.25%
$ 9.65M
$ 866.05K
29
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04945
+0.16%
-3.10%
-5.76%
$ 9.61M
$ 1.52M
30
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03782
+0.53%
-3.24%
-4.90%
$ 9.15M
$ 1.49M
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03834
0.00%
-2.44%
+1.88%
$ 8.65M
$ 1.49M
32
THENA
THENA
THE
$ 0.06057
+0.40%
+1.38%
+12.59%
$ 7.99M
$ 999.32K
33
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01958
+0.05%
+0.21%
+4.22%
$ 7.66M
$ 3.05M
34
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003694
+4.41%
-5.89%
-5.03%
$ 7.44M
$ 16.66M
35
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01681
-0.65%
+1.39%
-11.45%
$ 6.82M
$ 4.08M
36
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002235
+0.81%
-4.90%
+0.45%
$ 6.81M
$ 31.55M
37
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02442
+1.63%
-2.76%
+4.51%
$ 4.77M
$ 2.83M
38
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.004795
+0.57%
-4.62%
-5.60%
$ 4.68M
$ 15.53M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.0232
-0.60%
+3.10%
-7.70%
--
$ 4.55M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06865
+0.50%
-2.88%
-1.64%
--
$ 801.39K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.0687
+0.04%
-19.84%
+0.16%
--
$ 6.27M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03432
+0.23%
-2.64%
-4.18%
--
$ 1.58M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.1977
+0.16%
-6.99%
-6.87%
--
$ 336.56K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1154
+0.26%
+5.18%
+2.57%
--
$ 712.25K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06207
+0.02%
-6.91%
+11.14%
--
$ 1.03M

Perguntas frequentes

O que é a categoria de criptomoedas Binance HODLer Airdrops?
A categoria Binance HODLer Airdrops acompanha o desempenho de tokens digitais distribuídos gratuitamente a utilizadores que mantêm ativos específicos, normalmente BNB, nas suas carteiras da exchange Binance durante um período designado.
Como os Binance HODLer Airdrops diferem dos projetos Binance Launchpool?
Enquanto o Binance Launchpool exige que os utilizadores façam staking ativo de tokens para ganhar recompensas, os Binance HODLer Airdrops distribuem automaticamente novos tokens a utilizadores elegíveis com base em snapshots históricos dos saldos das carteiras.
O que impulsiona o preço inicial de mercado dos tokens Binance HODLer Airdrop?
O preço inicial de mercado dos tokens Binance HODLer Airdrop é fortemente influenciado pela pressão de venda imediata dos recipientes do airdrop, equilibrada pela enorme visibilidade de listagem na exchange Binance.
Como é que os traders podem capitalizar o setor Binance HODLer Airdrops?
Os traders analisam o setor Binance HODLer Airdrops para identificar tokens recém-listados que podem ter sido fortemente vendidos em excesso pelos recipientes do airdrop, potencialmente oferecendo pontos de entrada subvalorizados após a dissipação da pressão inicial de venda.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance HODLer Airdrops, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.