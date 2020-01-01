Esta categoria inclui criptomoedas distribuídas por meio do programa Binance HODLer Airdrop. Esses airdrops recompensam especificamente usuários que mantêm BNB ou outros ativos designados em suas carteiras da exchange por períodos determinados. Monitorar esse índice permite que traders analisem o desempenho no mercado secundário de tokens amplamente distribuídos para detentores de varejo.
A inclusão de ativos digitais no setor Binance HODLer Airdrops, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.