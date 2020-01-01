Esta categoria inclui criptomoedas distribuídas por meio do programa Binance HODLer Airdrop. Esses airdrops recompensam especificamente usuários que mantêm BNB ou outros ativos designados em suas carteiras da exchange por períodos determinados. Monitorar esse índice permite que traders analisem o desempenho no mercado secundário de tokens amplamente distribuídos para detentores de varejo.

Os traders analisam o setor Binance HODLer Airdrops para identificar tokens recém-listados que podem ter sido fortemente vendidos em excesso pelos recipientes do airdrop, potencialmente oferecendo pontos de entrada subvalorizados após a dissipação da pressão inicial de venda.

O preço inicial de mercado dos tokens Binance HODLer Airdrop é fortemente influenciado pela pressão de venda imediata dos recipientes do airdrop, equilibrada pela enorme visibilidade de listagem na exchange Binance.

Enquanto o Binance Launchpool exige que os utilizadores façam staking ativo de tokens para ganhar recompensas, os Binance HODLer Airdrops distribuem automaticamente novos tokens a utilizadores elegíveis com base em snapshots históricos dos saldos das carteiras.

A categoria Binance HODLer Airdrops acompanha o desempenho de tokens digitais distribuídos gratuitamente a utilizadores que mantêm ativos específicos, normalmente BNB, nas suas carteiras da exchange Binance durante um período designado.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance HODLer Airdrops, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.