Preço de Mancer hoje

O preço ao vivo de Mancer (MANCER) hoje é R$ 0.003005, com uma variação de 3.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANCER para BRL é de R$ 0.003005 por MANCER.

Mancer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MANCER. Nas últimas 24 horas, MANCER foi negociado entre R$ 0.002895 (mínimo) e R$ 0.003872 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MANCER movimentou-se -1.06% na última hora e +329.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.93K.

Informações de mercado de Mancer (MANCER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 62.93KR$ 62.93K R$ 62.93K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.51MR$ 7.51M R$ 7.51M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Mancer é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.93K. A oferta em circulação de MANCER é --, com um fornecimento total de 2500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.51M.