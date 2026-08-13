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O preço ao vivo de Magma Finance hoje é 0.19176 BRL. A capitalização de mercado de MAGMA é de 36,434,400 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MAGMA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Magma Finance hoje é 0.19176 BRL. A capitalização de mercado de MAGMA é de 36,434,400 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MAGMA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Magma Finance (MAGMA)

Preço em tempo real de 1 MAGMA para BRL

R$0.9952344
R$0.9952344R$0.9952344
-2.08%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Magma Finance (MAGMA)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:09:23 (UTC+8)

Preço de Magma Finance hoje

O preço ao vivo de Magma Finance (MAGMA) hoje é R$ 0.19176, com uma variação de 2.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAGMA para BRL é de R$ 0.19176 por MAGMA.

Magma Finance ocupa atualmente a posição #343 em capitalização de mercado, totalizando R$ 36.43M, com um fornecimento em circulação de 190.00M MAGMA. Nas últimas 24 horas, MAGMA foi negociado entre R$ 0.18962 (mínimo) e R$ 0.20265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.961047589935708307, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3617883804508662468.

No desempenho de curto prazo, MAGMA movimentou-se -0.49% na última hora e -26.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.23K.

Informações de mercado de Magma Finance (MAGMA)

No.343

R$ 36.43M
R$ 36.43MR$ 36.43M

R$ 83.23K
R$ 83.23KR$ 83.23K

R$ 191.76M
R$ 191.76MR$ 191.76M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

A capitalização de mercado atual de Magma Finance é R$ 36.43M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.23K. A oferta em circulação de MAGMA é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 191.76M.

Histórico de preço de Magma Finance BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.18962
R$ 0.18962R$ 0.18962
Mínimo 24h
R$ 0.20265
R$ 0.20265R$ 0.20265
Máximo 24h

R$ 0.18962
R$ 0.18962R$ 0.18962

R$ 0.20265
R$ 0.20265R$ 0.20265

R$ 2.961047589935708307
R$ 2.961047589935708307R$ 2.961047589935708307

R$ 0.3617883804508662468
R$ 0.3617883804508662468R$ 0.3617883804508662468

-0.49%

-2.08%

-26.51%

-26.51%

Histórico de preços de Magma Finance (MAGMA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Magma Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0211406-2.08%
30 diasR$ -0.10815-36.07%
60 diasR$ -0.14492-43.05%
90 diasR$ -0.02056-9.69%
Variação de preço de Magma Finance hoje

Hoje, MAGMA registrou uma variação de R$ -0.0211406 (-2.08%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Magma Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.10815 (-36.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Magma Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, MAGMA teve uma variação de R$ -0.14492 (-43.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Magma Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.02056 (-9.69%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Magma Finance (MAGMA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Magma Finance.

Análise para Magma Finance

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Magma Finance. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Magma Finance hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de MAGMA é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O MAGMA_USDT está operando acima do centro de 0,19573 no período de 4 horas. O preço atual, em 0,19937, rompeu a resistência R1, localizada em 0,19924. A cotação encontra-se na parte superior da estrutura central. O conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam uma configuração de alta. A consistência dos indicadores aponta para uma estrutura ascendente, mantendo o mercado em um padrão de oscilação elevada. O MACD formou um cruzamento de alta, confirmando a entrada de compradores de curto prazo. As médias móveis (MA) e o grupo EMA sinalizam simultaneamente uma posição de compra. O RSI permanece em zona neutra, indicando que o impulso não está excessivamente aquecido. Os indicadores rápidos e lentos estão em movimento unidirecional, evidenciando concentração de força. A volatilidade se mantém em níveis normais. O StochRSI e os valores do KDJ corroboram com a fase de consolidação dos preços em patamares elevados. Assim, as forças de compra e venda encontram-se temporariamente equilibradas próximo ao nível atual. Os principais suportes próximos estão localizados no centro de 0,19573, aproximadamente 1,8% abaixo do preço atual. O nível S1, em 0,19189, serve como referência secundária. Já a resistência R2, situada em 0,20308, fica cerca de 1,9% acima do preço atual. O nível S2, em 0,18838, estabelece a fronteira descendente mais distante. Caso o preço recue, será importante observar a capacidade de sustentação do centro. Uma ruptura acima de R2 abrirá novas possibilidades de alta. Atualmente, o preço encontra-se muito próximo de R1, configurando um ponto de disputa imediata entre compradores e vendedores.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Magma Finance?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token MAGMA:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Adoção do protocolo e valor total bloqueado (TVL)
4. Utilidade do token e recompensas de staking
5. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
6. Notícias regulatórias que afetam os protocolos DeFi
7. Concorrência com plataformas financeiras semelhantes
8. Desenvolvimentos técnicos e atualizações do protocolo
9. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais
10. Fatores macroeconômicos que impactam os mercados de criptomoedas

Por que as pessoas querem saber o preço de Magma Finance hoje?

As pessoas querem saber o preço da MAGMA hoje por vários motivos principais: decisões de investimento, acompanhamento de carteiras, oportunidades de trading, análise de mercado e gestão de riscos. Os preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, enquanto os investidores monitoram o valor de suas posições e as tendências do mercado.

Previsão de preço para Magma Finance

Previsão de preço de Magma Finance (MAGMA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MAGMA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Magma Finance (MAGMA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Magma Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Magma Finance pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MAGMA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Magma Finance.

Como comprar e investir em Magma Finance em Brasil

Pronto para começar com Magma Finance? Comprar MAGMA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Magma Finance. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Magma Finance (MAGMA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Magma Finance será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Magma Finance(MAGMA)

O que você pode fazer com Magma Finance

Possuir Magma Finance permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Magma Finance (MAGMA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.

Recurso Magma Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Magma Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Magma Finance
Explorador de blocos

Categoria :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Magma Finance

Última atualização da página: 2026-08-13 06:09:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Magma Finance (MAGMA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Magma Finance

MAGMAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MAGMA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MAGMAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Magma Finance (MAGMA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Magma Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAGMA/USDT
R$0.9951825
R$0.9951825R$0.9951825
-2.15%
426.21K (USDT)

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R$0.1121559R$0.1121559

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Thinking Cat

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R$0.1078482R$0.1078482

+419.50%

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R$1.282968R$1.282968

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DAPPOS

DAPPOS

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R$1.7098455
R$1.7098455R$1.7098455

+0.88%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0548583
R$0.0548583R$0.0548583

+9.19%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

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RAZOR

R$0.0225246
R$0.0225246R$0.0225246

+20.55%

Bitway

Bitway

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R$1.35885099
R$1.35885099R$1.35885099

+19.49%

Audiera

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R$6.2633958
R$6.2633958R$6.2633958

+15.22%

Isekai Blade

Isekai Blade

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R$0.00589065
R$0.00589065R$0.00589065

+13.50%

Stupid Faces

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UPID

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R$0.1426731R$0.1426731

+12.20%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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