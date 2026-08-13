Preço de Magma Finance hoje

O preço ao vivo de Magma Finance (MAGMA) hoje é R$ 0.19176, com uma variação de 2.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAGMA para BRL é de R$ 0.19176 por MAGMA.

Magma Finance ocupa atualmente a posição #343 em capitalização de mercado, totalizando R$ 36.43M, com um fornecimento em circulação de 190.00M MAGMA. Nas últimas 24 horas, MAGMA foi negociado entre R$ 0.18962 (mínimo) e R$ 0.20265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.961047589935708307, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3617883804508662468.

No desempenho de curto prazo, MAGMA movimentou-se -0.49% na última hora e -26.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.23K.

Informações de mercado de Magma Finance (MAGMA)

Classificação No.343 Capitalização de mercado R$ 36.43MR$ 36.43M R$ 36.43M Volume (24h) R$ 83.23KR$ 83.23K R$ 83.23K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 191.76MR$ 191.76M R$ 191.76M Fornecimento Circulante 190.00M 190.00M 190.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.00% Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Magma Finance é R$ 36.43M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.23K. A oferta em circulação de MAGMA é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 191.76M.