Cotação Magma Finance (MAGMA)
O preço ao vivo de Magma Finance (MAGMA) hoje é R$ 0.19176, com uma variação de 2.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAGMA para BRL é de R$ 0.19176 por MAGMA.
Magma Finance ocupa atualmente a posição #343 em capitalização de mercado, totalizando R$ 36.43M, com um fornecimento em circulação de 190.00M MAGMA. Nas últimas 24 horas, MAGMA foi negociado entre R$ 0.18962 (mínimo) e R$ 0.20265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.961047589935708307, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3617883804508662468.
No desempenho de curto prazo, MAGMA movimentou-se -0.49% na última hora e -26.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.23K.
No.343
19.00%
SUI
A capitalização de mercado atual de Magma Finance é R$ 36.43M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.23K. A oferta em circulação de MAGMA é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 191.76M.
-0.49%
-2.08%
-26.51%
-26.51%
Acompanhe as variações de preço de Magma Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0211406
|-2.08%
|30 dias
|R$ -0.10815
|-36.07%
|60 dias
|R$ -0.14492
|-43.05%
|90 dias
|R$ -0.02056
|-9.69%
Hoje, MAGMA registrou uma variação de R$ -0.0211406 (-2.08%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.10815 (-36.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, MAGMA teve uma variação de R$ -0.14492 (-43.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.02056 (-9.69%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Magma Finance. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de MAGMA é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O MAGMA_USDT está operando acima do centro de 0,19573 no período de 4 horas. O preço atual, em 0,19937, rompeu a resistência R1, localizada em 0,19924. A cotação encontra-se na parte superior da estrutura central. O conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam uma configuração de alta. A consistência dos indicadores aponta para uma estrutura ascendente, mantendo o mercado em um padrão de oscilação elevada. O MACD formou um cruzamento de alta, confirmando a entrada de compradores de curto prazo. As médias móveis (MA) e o grupo EMA sinalizam simultaneamente uma posição de compra. O RSI permanece em zona neutra, indicando que o impulso não está excessivamente aquecido. Os indicadores rápidos e lentos estão em movimento unidirecional, evidenciando concentração de força. A volatilidade se mantém em níveis normais. O StochRSI e os valores do KDJ corroboram com a fase de consolidação dos preços em patamares elevados. Assim, as forças de compra e venda encontram-se temporariamente equilibradas próximo ao nível atual. Os principais suportes próximos estão localizados no centro de 0,19573, aproximadamente 1,8% abaixo do preço atual. O nível S1, em 0,19189, serve como referência secundária. Já a resistência R2, situada em 0,20308, fica cerca de 1,9% acima do preço atual. O nível S2, em 0,18838, estabelece a fronteira descendente mais distante. Caso o preço recue, será importante observar a capacidade de sustentação do centro. Uma ruptura acima de R2 abrirá novas possibilidades de alta. Atualmente, o preço encontra-se muito próximo de R1, configurando um ponto de disputa imediata entre compradores e vendedores.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Magma Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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