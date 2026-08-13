Preço de Kite AI hoje

O preço ao vivo de Kite AI (KITE) hoje é R$ 0.10222, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITE para BRL é de R$ 0.10222 por KITE.

Kite AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KITE. Nas últimas 24 horas, KITE foi negociado entre R$ 0.09933 (mínimo) e R$ 0.10689 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KITE movimentou-se +0.54% na última hora e +1.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.56K.

Informações de mercado de Kite AI (KITE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 60.56KR$ 60.56K R$ 60.56K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.02BR$ 1.02B R$ 1.02B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Kite AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.56K. A oferta em circulação de KITE é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.02B.