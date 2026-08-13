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O preço ao vivo de Kite AI hoje é 0.10222 BRL. A capitalização de mercado de KITE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KITE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Kite AI hoje é 0.10222 BRL. A capitalização de mercado de KITE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KITE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Kite AI (KITE)

Preço em tempo real de 1 KITE para BRL

R$0.5301585
R$0.5301585R$0.5301585
+2.42%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Kite AI (KITE)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:49:05 (UTC+8)

Preço de Kite AI hoje

O preço ao vivo de Kite AI (KITE) hoje é R$ 0.10222, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITE para BRL é de R$ 0.10222 por KITE.

Kite AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KITE. Nas últimas 24 horas, KITE foi negociado entre R$ 0.09933 (mínimo) e R$ 0.10689 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KITE movimentou-se +0.54% na última hora e +1.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.56K.

Informações de mercado de Kite AI (KITE)

--
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R$ 60.56K
R$ 60.56KR$ 60.56K

R$ 1.02B
R$ 1.02BR$ 1.02B

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Kite AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.56K. A oferta em circulação de KITE é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.02B.

Histórico de preço de Kite AI BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.09933
R$ 0.09933R$ 0.09933
Mínimo 24h
R$ 0.10689
R$ 0.10689R$ 0.10689
Máximo 24h

R$ 0.09933
R$ 0.09933R$ 0.09933

R$ 0.10689
R$ 0.10689R$ 0.10689

--
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--
----

+0.54%

+2.42%

+1.89%

+1.89%

Histórico de preços de Kite AI (KITE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Kite AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0125267+2.42%
30 diasR$ -0.02811-21.57%
60 diasR$ -0.09108-47.12%
90 diasR$ -0.11306-52.52%
Variação de preço de Kite AI hoje

Hoje, KITE registrou uma variação de R$ +0.0125267 (+2.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Kite AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.02811 (-21.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Kite AI

Expandindo a visualização para 60 dias, KITE teve uma variação de R$ -0.09108 (-47.12%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Kite AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.11306 (-52.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Kite AI (KITE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Kite AI.

Análise para Kite AI

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Kite AI. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Kite AI hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de KITE é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O KITE_USDT está operando na faixa de 0,1038 no período de 4 horas, com o preço acima do centro da banda em 0,10362. No curto prazo, a média móvel apresenta um alinhamento bullish, com EMA e MA apontando simultaneamente para uma sinalização de compra. O MACD formou um cruzamento positivo, confirmando a tendência ascendente, enquanto os indicadores de momentum reforçam essa direção. O RSI encontra-se em zona neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os valores do KDJ e do StochRSI mostram que a volatilidade de curto prazo permanece estável. As Bandas de Bollinger estão abertas de forma suave, com o preço oscilando próximo à linha central em fase de consolidação. A energia dos compradores e vendedores encontra-se equilibrada, com os indicadores rápidos e lentos apontando na mesma direção. A resistência imediata R1 está posicionada em 0,105, aproximadamente 1,15% acima do preço atual. Já o suporte mais próximo S1 encontra-se em 0,10227, cerca de 1,47% abaixo do valor atual. Como referências de longo prazo, temos R2 em 0,10635 e S2 em 0,10089. Atualmente, o preço encontra-se em uma zona relativamente forte dentro do sistema de pivôs. A estrutura de mercado permanece intacta, sem rupturas significativas em níveis-chave.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Kite AI?

Os preços dos tokens da KITE AI são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Desenvolvimentos no setor de IA e ciclos de hype
4. Adoção da plataforma e crescimento de usuários
5. Utilidade do token e recompensas de staking
6. Anúncios de parcerias
7. Notícias regulatórias que afetam os tokens de IA
8. Dinâmica de oferta e tokenomics
9. Concorrência com outros projetos de IA
10. Análise técnica e movimentações de grandes investidores (whales)

Por que as pessoas querem saber o preço de Kite AI hoje?

As pessoas querem saber o preço do Kite AI (KITE) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar tendências do mercado, definir o momento ideal para comprar ou vender, avaliar oportunidades de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para fins de gestão de riscos.

Previsão de preço para Kite AI

Previsão de preço de Kite AI (KITE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de KITE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Kite AI (KITE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Kite AI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Kite AI pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de KITE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Kite AI.

Como comprar e investir em Kite AI em Brasil

Pronto para começar com Kite AI? Comprar KITE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Kite AI. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Kite AI (KITE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Kite AI será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Kite AI(KITE)

O que você pode fazer com Kite AI

Possuir Kite AI permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Kite AI (KITE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Kite AI (KITE)

Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.

Recurso Kite AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Kite AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Kite AI
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Kite AI

Última atualização da página: 2026-08-13 05:49:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Kite AI (KITE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Kite AI

KITEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em KITE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de KITEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Kite AI (KITE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kite AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KITE/USDT
R$0.5303661
R$0.5303661R$0.5303661
+2.40%
587.20K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1039038
R$0.1039038R$0.1039038

+0.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.091863
R$0.091863R$0.091863

+342.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7008149
R$1.7008149R$1.7008149

+0.34%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.053976
R$0.053976R$0.053976

+7.43%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0233031
R$0.0233031R$0.0233031

+24.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35289806
R$1.35289806R$1.35289806

+18.96%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.294185
R$13.294185R$13.294185

+28.07%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.06711
R$6.06711R$6.06711

+11.61%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00585951
R$0.00585951R$0.00585951

+12.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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