Preço de Jobless hoje

O preço ao vivo de Jobless (JOBLESS) hoje é $ 0.0007991, com uma variação de 4.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOBLESS para USD é de $ 0.0007991 por JOBLESS.

Jobless ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JOBLESS. Nas últimas 24 horas, JOBLESS foi negociado entre $ 0.0006802 (mínimo) e $ 0.0008025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JOBLESS movimentou-se -0.19% na última hora e +44.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.19K.

Informações de mercado de Jobless (JOBLESS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.19K$ 53.19K $ 53.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

