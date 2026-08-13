Preço de Jotchua hoje

O preço ao vivo de Jotchua (JOTCHUA) hoje é R$ 0.001246, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOTCHUA para BRL é de R$ 0.001246 por JOTCHUA.

Jotchua ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JOTCHUA. Nas últimas 24 horas, JOTCHUA foi negociado entre R$ 0.001206 (mínimo) e R$ 0.001461 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JOTCHUA movimentou-se +0.97% na última hora e -26.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.12K.

Informações de mercado de Jotchua (JOTCHUA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 60.12KR$ 60.12K R$ 60.12K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.25MR$ 1.25M R$ 1.25M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,913,455 999,913,455 999,913,455 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Jotchua é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.12K. A oferta em circulação de JOTCHUA é --, com um fornecimento total de 999913455. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.25M.