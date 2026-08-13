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O preço ao vivo de Jotchua hoje é 0.001246 BRL. A capitalização de mercado de JOTCHUA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JOTCHUA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Jotchua hoje é 0.001246 BRL. A capitalização de mercado de JOTCHUA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JOTCHUA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Jotchua (JOTCHUA)

Preço em tempo real de 1 JOTCHUA para BRL

R$0.00645117
R$0.00645117R$0.00645117
-0.56%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Jotchua (JOTCHUA)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:41:07 (UTC+8)

Preço de Jotchua hoje

O preço ao vivo de Jotchua (JOTCHUA) hoje é R$ 0.001246, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOTCHUA para BRL é de R$ 0.001246 por JOTCHUA.

Jotchua ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JOTCHUA. Nas últimas 24 horas, JOTCHUA foi negociado entre R$ 0.001206 (mínimo) e R$ 0.001461 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JOTCHUA movimentou-se +0.97% na última hora e -26.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.12K.

Informações de mercado de Jotchua (JOTCHUA)

--
----

R$ 60.12K
R$ 60.12KR$ 60.12K

R$ 1.25M
R$ 1.25MR$ 1.25M

--
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999,913,455
999,913,455 999,913,455

SOL

A capitalização de mercado atual de Jotchua é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.12K. A oferta em circulação de JOTCHUA é --, com um fornecimento total de 999913455. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.25M.

Histórico de preço de Jotchua BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.001206
R$ 0.001206R$ 0.001206
Mínimo 24h
R$ 0.001461
R$ 0.001461R$ 0.001461
Máximo 24h

R$ 0.001206
R$ 0.001206R$ 0.001206

R$ 0.001461
R$ 0.001461R$ 0.001461

--
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--
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+0.97%

-0.55%

-26.01%

-26.01%

Histórico de preços de Jotchua (JOTCHUA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Jotchua para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00003633-0.55%
30 diasR$ -0.002192-63.76%
60 diasR$ -0.002584-67.47%
90 diasR$ -0.000754-37.70%
Variação de preço de Jotchua hoje

Hoje, JOTCHUA registrou uma variação de R$ -0.00003633 (-0.55%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Jotchua

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.002192 (-63.76%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Jotchua

Expandindo a visualização para 60 dias, JOTCHUA teve uma variação de R$ -0.002584 (-67.47%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Jotchua

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000754 (-37.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Jotchua (JOTCHUA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Jotchua.

Análise para Jotchua

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Jotchua. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Jotchua hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de JOTCHUA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas, o preço atual do JOTCHUA_USDT, em 0,003962, encontra-se acima do centro do canal, a 0,003955, com uma variação de 0,18%, posicionando-se próximo ao eixo central do sistema de suporte/resistência. As médias móveis (MA) e as EMA de curto prazo (5-6 períodos) apresentam uma predominância de sinais de compra, enquanto o preço permanece na parte superior da estrutura das médias. A análise hierárquica indica que a sequência de alta ainda não se consolidou plenamente. **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, evidenciando uma divergência entre a direção do momentum das linhas rápida e lenta e a tendência das médias móveis. O RSI mantém-se dentro de uma faixa neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI apresentam dados incompletos, resultando em uma avaliação parcial do momentum de curto prazo. A volatilidade está reduzida, sem que haja uma liberação concentrada do impulso comprador ou vendedor. **Níveis Chave** Na parte superior, o nível R1 encontra-se em 0,004053 (+2,30%), enquanto o R2 está em 0,004182 (+5,55%), funcionando como referências de resistência próximas e distantes. Na parte inferior, o S1 está em 0,003826 (-3,43%) e o S2 em 0,003728 (-5,91%), servindo como níveis de suporte para possíveis correções. Atualmente, o preço encontra-se muito próximo ao centro do canal, com uma desvio mínimo em relação à média.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Jotchua

Previsão de preço de Jotchua (JOTCHUA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JOTCHUA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Jotchua (JOTCHUA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Jotchua pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Jotchua pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JOTCHUA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Jotchua.

Como comprar e investir em Jotchua em Brasil

Pronto para começar com Jotchua? Comprar JOTCHUA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Jotchua. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Jotchua (JOTCHUA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Jotchua será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Jotchua(JOTCHUA)

O que você pode fazer com Jotchua

Possuir Jotchua permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Jotchua (JOTCHUA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Jotchua (JOTCHUA)

JOTCHUA is a meme coin.

Recurso Jotchua

Para uma compreensão mais aprofundada de Jotchua, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Jotchua

Última atualização da página: 2026-08-13 05:41:07 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Jotchua (JOTCHUA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Jotchua

JOTCHUAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em JOTCHUA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de JOTCHUAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Jotchua (JOTCHUA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jotchua.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JOTCHUA/USD1
R$0.00639927
R$0.00639927R$0.00639927
-1.59%
44.86M (USDT)
JOTCHUA/USDT
R$0.00646155
R$0.00646155R$0.00646155
-0.32%
47.15M (USDT)

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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.126117
R$0.126117R$0.126117

+21.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.095496
R$0.095496R$0.095496

+360.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.303209
R$1.303209R$1.303209

+3.33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6817157
R$1.6817157R$1.6817157

-0.77%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0511734
R$0.0511734R$0.0511734

+1.85%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0225246
R$0.0225246R$0.0225246

+20.55%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34154234
R$1.34154234R$1.34154234

+17.97%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.065825
R$13.065825R$13.065825

+25.87%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.988222
R$5.988222R$5.988222

+10.15%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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1 JOTCHUA = 0.00646674 BRL