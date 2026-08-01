Preço de HandlPay hoje

O preço ao vivo de HandlPay (HANDL) hoje é R$ 0.0028725, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HANDL para BRL é de R$ 0.0028725 por HANDL.

HandlPay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HANDL. Nas últimas 24 horas, HANDL foi negociado entre R$ 0.002709 (mínimo) e R$ 0.0029512 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HANDL movimentou-se +0.19% na última hora e -10.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 222.93K.

Informações de mercado de HandlPay (HANDL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 222.93KR$ 222.93K R$ 222.93K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.87MR$ 2.87M R$ 2.87M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de HandlPay é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 222.93K. A oferta em circulação de HANDL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.87M.