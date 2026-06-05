Qual é o preço atual de FITCOIN?

O preço em tempo real de FITCOIN (FITCOIN) é R$0.0000725255799930447000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como FITCOIN está posicionado no mercado?

FITCOIN ocupa atualmente a posição de número #9229 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$65519.0676552370209000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de FITCOIN?

A oferta circulante de FITCOIN é de 912303528.7439079 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de FITCOIN?

Nas últimas 24 horas, FITCOIN teve uma variação de preço entre R$0.000071673517201143000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0000772369860188541000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante FITCOIN está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

FITCOIN atingiu um máximo histórico de R$0.0417652611426014283000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.000071673517201143000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de FITCOIN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de FITCOIN?

A movimentação atual do preço de -5.56% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Believe.app Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.