Preço de Divi (DIVI)
O preço ao vivo de Divi (DIVI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIVI para USD é de $ 0 por DIVI.
Divi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,206,236, com um fornecimento em circulação de 4.72B DIVI. Nas últimas 24 horas, DIVI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.183363, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, DIVI movimentou-se -- na última hora e +1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 227.91.
A capitalização de mercado atual de Divi é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 227.91. A oferta em circulação de DIVI é 4.72B, com um fornecimento total de 4730328567.038037. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.21M.
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+1.74%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
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|30 dias
|$ 0
|+2.61%
|60 dias
|$ 0
|-20.32%
|90 dias
|$ 0
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Em 2040, o preço de Divi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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O que é o Divi?
O Divi é um projeto de blockchain ecologicamente sustentável centrado em dois princípios fundamentais: autogestão e simplicidade. Ele visa simplificar a tecnologia blockchain enquanto mantém soluções de autogestão, permitindo que os usuários obtenham uma taxa de retorno competitiva. Utilizando um mecanismo de consenso de prova de participação em uma rede diversificada de nós individuais, o Divi oferece uma solução FinTech escalável projetada para adoção global.
O que torna o Divi único?
O Divi se destaca por sua carteira móvel inovadora e focada na experiência do usuário, a DiviWallet, que está em processo de patente e é 100% autogestionária. Ela apresenta endereços legíveis por humanos, cofres de staking não custodiados, um bloco de loteria, implantação com um clique de masternodes móveis e swaps dentro do aplicativo para quase 300 ativos cripto. Esses recursos tornam a carteira excepcionalmente amigável e acessível, mesmo para usuários não técnicos.
Qual é a história do Divi?
Desde que alcançou as metas delineadas em seu whitepaper original, o Divi lançou um roteiro atualizado em setembro de 2022. Esse roteiro inclui soluções integradas verticalmente, permitindo que empresas incorporem carteiras autogestionárias em seus ecossistemas. Ele também destaca um robusto protocolo DeFi, um protocolo de provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade para empresas. Além disso, a iniciativa LightningWorks possibilitará o uso do $DIVI em quadrinhos interativos, NFTs e jogos da Web 3.0, além de continuar com integrações de moedas.
Qual é o próximo passo para o Divi?
O futuro do Divi inclui o lançamento de seu roteiro atualizado, com soluções integradas verticalmente, um protocolo DeFi, provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade. A iniciativa LightningWorks introduzirá o $DIVI em mídias interativas e jogos. Integrações contínuas de moedas também estão previstas.
Para que o Divi pode ser usado?
O Divi pode ser utilizado para soluções de carteira autogestionária, staking, implantação de masternodes e troca entre diversos ativos cripto. Seu protocolo DeFi, recursos de NFT e estrutura de fidelidade também o tornam adequado para empresas e indivíduos que buscam integrar a tecnologia blockchain às suas operações e participar de atividades da Web 3.0.
Qual é o preço atual de Divi?
O preço em tempo real de Divi (DIVI) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como Divi está posicionado no mercado?
Divi ocupa atualmente a posição de número #2674 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$6045877.07015100072000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de DIVI?
A oferta circulante de DIVI é de 4721723211.146147 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de Divi?
Nas últimas 24 horas, Divi teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante Divi está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
Divi atingiu um máximo histórico de R$0.91904913898615026000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de DIVI hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de Divi?
A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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