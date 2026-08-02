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O preço ao vivo de Divi hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de DIVI é de 1,206,236 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DIVI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Divi hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de DIVI é de 1,206,236 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DIVI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 DIVI para USD

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0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Divi (DIVI)
Última atualização da página: 2026-08-02 16:30:08 (UTC+8)

Preço de Divi hoje

O preço ao vivo de Divi (DIVI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIVI para USD é de $ 0 por DIVI.

Divi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,206,236, com um fornecimento em circulação de 4.72B DIVI. Nas últimas 24 horas, DIVI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.183363, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DIVI movimentou-se -- na última hora e +1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 227.91.

Informações de mercado de Divi (DIVI)

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 227.91
$ 227.91$ 227.91

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

4.72B
4.72B 4.72B

4,730,328,567.038037
4,730,328,567.038037 4,730,328,567.038037

A capitalização de mercado atual de Divi é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 227.91. A oferta em circulação de DIVI é 4.72B, com um fornecimento total de 4730328567.038037. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.21M.

Histórico de preço de Divi USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.183363
$ 0.183363$ 0.183363

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.74%

+1.74%

Histórico de preços de Divi (DIVI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Divi em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0+2.61%
60 dias$ 0-20.32%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Divi

Previsão de preço de Divi (DIVI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DIVI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Divi (DIVI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Divi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Divi pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DIVI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Divi.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Divi (DIVI)

Site oficial

Categoria :

Ethereum EcosystemMasternodesProof of Stake (PoS)

Sobre Divi

O que é o Divi?

O Divi é um projeto de blockchain ecologicamente sustentável centrado em dois princípios fundamentais: autogestão e simplicidade. Ele visa simplificar a tecnologia blockchain enquanto mantém soluções de autogestão, permitindo que os usuários obtenham uma taxa de retorno competitiva. Utilizando um mecanismo de consenso de prova de participação em uma rede diversificada de nós individuais, o Divi oferece uma solução FinTech escalável projetada para adoção global.

O que torna o Divi único?

O Divi se destaca por sua carteira móvel inovadora e focada na experiência do usuário, a DiviWallet, que está em processo de patente e é 100% autogestionária. Ela apresenta endereços legíveis por humanos, cofres de staking não custodiados, um bloco de loteria, implantação com um clique de masternodes móveis e swaps dentro do aplicativo para quase 300 ativos cripto. Esses recursos tornam a carteira excepcionalmente amigável e acessível, mesmo para usuários não técnicos.

Qual é a história do Divi?

Desde que alcançou as metas delineadas em seu whitepaper original, o Divi lançou um roteiro atualizado em setembro de 2022. Esse roteiro inclui soluções integradas verticalmente, permitindo que empresas incorporem carteiras autogestionárias em seus ecossistemas. Ele também destaca um robusto protocolo DeFi, um protocolo de provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade para empresas. Além disso, a iniciativa LightningWorks possibilitará o uso do $DIVI em quadrinhos interativos, NFTs e jogos da Web 3.0, além de continuar com integrações de moedas.

Qual é o próximo passo para o Divi?

O futuro do Divi inclui o lançamento de seu roteiro atualizado, com soluções integradas verticalmente, um protocolo DeFi, provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade. A iniciativa LightningWorks introduzirá o $DIVI em mídias interativas e jogos. Integrações contínuas de moedas também estão previstas.

Para que o Divi pode ser usado?

O Divi pode ser utilizado para soluções de carteira autogestionária, staking, implantação de masternodes e troca entre diversos ativos cripto. Seu protocolo DeFi, recursos de NFT e estrutura de fidelidade também o tornam adequado para empresas e indivíduos que buscam integrar a tecnologia blockchain às suas operações e participar de atividades da Web 3.0.

Qual é o preço atual de Divi?

O preço em tempo real de Divi (DIVI) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Divi está posicionado no mercado?

Divi ocupa atualmente a posição de número #2674 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$6045877.07015100072000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de DIVI?

A oferta circulante de DIVI é de 4721723211.146147 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Divi?

Nas últimas 24 horas, Divi teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Divi está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Divi atingiu um máximo histórico de R$0.91904913898615026000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de DIVI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Divi?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Divi

Última atualização da página: 2026-08-02 16:30:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Divi (DIVI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

2u2

2u2

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$0.00000$0.00000

0.00%

Myros

Myros

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$0.1028
$0.1028$0.1028

-31.46%

frong

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FRONG

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$0.002534$0.002534

+29.55%

Grvt

Grvt

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$0.2624
$0.2624$0.2624

-2.88%

NatGold Digital

NatGold Digital

NATG

$2,250.00
$2,250.00$2,250.00

+0.48%

Principais altas

Principais altas do dia

UnifAI

UnifAI

UAI

$0.5493
$0.5493$0.5493

+31.85%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003488
$0.0003488$0.0003488

+22.81%

Ethena

Ethena

ENA

$0.08786
$0.08786$0.08786

+8.69%

Cardano

Cardano

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$0.1862
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+7.81%

Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$41.25
$41.25$41.25

+6.34%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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