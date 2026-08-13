Preço de QAIT hoje

O preço ao vivo de QAIT (QAIT) hoje é R$ 0.003295, com uma variação de 0.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QAIT para BRL é de R$ 0.003295 por QAIT.

QAIT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- QAIT. Nas últimas 24 horas, QAIT foi negociado entre R$ 0.003013 (mínimo) e R$ 0.003446 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, QAIT movimentou-se 0.00% na última hora e -11.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.08K.

Informações de mercado de QAIT (QAIT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 4.08KR$ 4.08K R$ 4.08K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 32.95MR$ 32.95M R$ 32.95M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de QAIT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.08K. A oferta em circulação de QAIT é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 32.95M.