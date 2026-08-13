Preço de Tea Protocol hoje

O preço ao vivo de Tea Protocol (TEA) hoje é R$ 0.00004387, com uma variação de 2.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEA para BRL é de R$ 0.00004387 por TEA.

Tea Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TEA. Nas últimas 24 horas, TEA foi negociado entre R$ 0.00004054 (mínimo) e R$ 0.00004595 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TEA movimentou-se 0.00% na última hora e -2.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 7.54K.

Informações de mercado de Tea Protocol (TEA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 7.54KR$ 7.54K R$ 7.54K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.39MR$ 4.39M R$ 4.39M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Tea Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 7.54K. A oferta em circulação de TEA é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.39M.