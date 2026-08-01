Preço de COP hoje

O preço ao vivo de COP (COP) hoje é R$ 0.0002981, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COP para BRL é de R$ 0.0002981 por COP.

COP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COP. Nas últimas 24 horas, COP foi negociado entre R$ 0.000296 (mínimo) e R$ 0.0002988 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COP movimentou-se -0.21% na última hora e +3.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.84K.

Informações de mercado de COP (COP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 54.84KR$ 54.84K R$ 54.84K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública NONE

A capitalização de mercado atual de COP é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.84K. A oferta em circulação de COP é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.