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O preço ao vivo de CONX hoje é 0.00768193 USD. A capitalização de mercado de CONX é de 7,242,197 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CONX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de CONX hoje é 0.00768193 USD. A capitalização de mercado de CONX é de 7,242,197 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CONX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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$0.0076784$0.0076784
-7.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de CONX (CONX)
Última atualização da página: 2026-06-05 21:07:29 (UTC+8)

Preço de CONX hoje

O preço ao vivo de CONX (CONX) hoje é $ 0.00768193, com uma variação de 7.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CONX para USD é de $ 0.00768193 por CONX.

CONX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,242,197, com um fornecimento em circulação de 942.76M CONX. Nas últimas 24 horas, CONX foi negociado entre $ 0.00755311 (mínimo) e $ 0.00874473 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00755311.

No desempenho de curto prazo, CONX movimentou-se -1.49% na última hora e -23.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 327.96K.

Informações de mercado de CONX (CONX)

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

$ 327.96K
$ 327.96K$ 327.96K

$ 15.36M
$ 15.36M$ 15.36M

942.76M
942.76M 942.76M

1,999,880,403.9673
1,999,880,403.9673 1,999,880,403.9673

A capitalização de mercado atual de CONX é $ 7.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 327.96K. A oferta em circulação de CONX é 942.76M, com um fornecimento total de 1999880403.9673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.36M.

Histórico de preço de CONX USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00755311
$ 0.00755311$ 0.00755311
Mínimo 24h
$ 0.00874473
$ 0.00874473$ 0.00874473
Máximo 24h

$ 0.00755311
$ 0.00755311$ 0.00755311

$ 0.00874473
$ 0.00874473$ 0.00874473

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.00755311
$ 0.00755311$ 0.00755311

-1.49%

-7.25%

-23.25%

-23.25%

Histórico de preços de CONX (CONX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.000600491726064404.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.0027618136.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.0029176354.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.00588926973414218.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000600491726064404-7.25%
30 dias$ -0.0027618136-35.95%
60 dias$ -0.0029176354-37.98%
90 dias$ -0.00588926973414218-43.39%

Previsão de preço para CONX

Previsão de preço de CONX (CONX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CONX em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de CONX (CONX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de CONX pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço CONX pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CONX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de CONX.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CONX (CONX)

Site oficial

Categoria :

AppchainsGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Sobre CONX

CONX (Culture = Connect) é uma Mainnet de Fintech Cultural de próxima geração que faz a ponte entre Web2 e Web3, conectando cultura, finanças e tecnologia em um único ecossistema digital confiável.

Projetada para a era da IA e dos ativos tokenizados, a CONX integra Ativos do Mundo Real (RWA), Tokens de Segurança (STO), conteúdos gerados por IA (AIGC) e propriedade intelectual (PI) dentro de uma arquitetura pronta para conformidade, permitindo que instituições, criadores e investidores participem com segurança na economia digital.

Através da plataforma CONX Pulse, os usuários podem emitir, tokenizar e negociar ativos do mundo real de forma transparente em cadeia, enquanto Vault, Origin, Nest e Arena fornecem infraestrutura abrangente para gestão de ativos digitais, registro de PI, criação impulsionada por IA e economias orientadas por criadores.

Construída sobre uma base de confiança, interoperabilidade e governança alinhada à regulamentação, a CONX conecta TradFi e DeFi, possibilitando a movimentação fluida de capital através de fronteiras e setores.

Do Conteúdo ao Capital – A CONX conecta todas as formas de valor.

CONX Vault

Uma carteira segura de ativos digitais e solução de gestão que permite aos usuários armazenar e organizar seus ativos com segurança dentro do ecossistema CONX. Construída sobre uma infraestrutura avançada de segurança, a Vault oferece suporte para o armazenamento, transferência e rastreamento confiáveis de múltiplos tipos de ativos, incluindo Ativos do Mundo Real (RWA), tokens não fungíveis (NFTs) e tokens digitais, garantindo segurança e transparência em todas as transações.

CONX Origin

Uma plataforma de registro e tokenização de propriedade intelectual (PI) que permite aos criadores estabelecer, gerenciar e utilizar sua propriedade intelectual em cadeia.

A Origin fornece uma estrutura unificada para registro, verificação e rastreamento de valor da PI, permitindo que os criadores gerenciem com transparência a propriedade e as receitas, mantendo pleno controle sobre seus direitos digitais.

CONX Nest

Uma plataforma criativa impulsionada por IA, projetada para apoiar criadores secundários e artistas digitais.

A Nest integra e conecta uma ampla gama de ferramentas de IA e recursos criativos, permitindo que os usuários produzam, aperfeiçoem e expandam suas obras em ativos digitais baseados em PI, fomentando assim a inovação contínua no ecossistema CONX.

CONX Arena

Uma plataforma de competições criativas onde criadores de diversos campos podem apresentar, avaliar e evoluir suas ideias e obras.

Através de processos estruturados de revisão e reconhecimento, a Arena promove a excelência criativa e fortalece o engajamento comunitário na economia criativa CONX.

CONX Pulse

A plataforma central para emissão e distribuição de Ativos do Mundo Real (RWA), projetada para garantir confiança, transparência e interoperabilidade.

A Pulse permite que os usuários emitam, troquem e gerenciem ativos do mundo real tokenizados em cadeia, formando uma base fundamental para uma infraestrutura financeira digital aberta e em conformidade.

Qual é o preço atual de CONX?

O preço em tempo real de CONX (CONX) é R$0.0385028630764319193000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como CONX está posicionado no mercado?

CONX ocupa atualmente a posição de número #1318 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$36298862.32542421197000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de CONX?

A oferta circulante de CONX é de 942757877.0418364 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de CONX?

Nas últimas 24 horas, CONX teve uma variação de preço entre R$0.0378571999655332311000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0438297591660385473000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante CONX está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

CONX atingiu um máximo histórico de R$7.016987698014000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0378571999655332311000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de CONX hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de CONX?

A movimentação atual do preço de -7.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CONX

Última atualização da página: 2026-06-05 21:07:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CONX (CONX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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-5.07%

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$0.003920$0.003920

-59.26%

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$0.2243
$0.2243$0.2243

-9.77%

Principais altas

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Bitway

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$0.045736
$0.045736$0.045736

+96.98%

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$1.62508$1.62508

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