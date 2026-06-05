CONX (Culture = Connect) é uma Mainnet de Fintech Cultural de próxima geração que faz a ponte entre Web2 e Web3, conectando cultura, finanças e tecnologia em um único ecossistema digital confiável.

Projetada para a era da IA e dos ativos tokenizados, a CONX integra Ativos do Mundo Real (RWA), Tokens de Segurança (STO), conteúdos gerados por IA (AIGC) e propriedade intelectual (PI) dentro de uma arquitetura pronta para conformidade, permitindo que instituições, criadores e investidores participem com segurança na economia digital.

Através da plataforma CONX Pulse, os usuários podem emitir, tokenizar e negociar ativos do mundo real de forma transparente em cadeia, enquanto Vault, Origin, Nest e Arena fornecem infraestrutura abrangente para gestão de ativos digitais, registro de PI, criação impulsionada por IA e economias orientadas por criadores.

Construída sobre uma base de confiança, interoperabilidade e governança alinhada à regulamentação, a CONX conecta TradFi e DeFi, possibilitando a movimentação fluida de capital através de fronteiras e setores.

Do Conteúdo ao Capital – A CONX conecta todas as formas de valor.

CONX Vault

Uma carteira segura de ativos digitais e solução de gestão que permite aos usuários armazenar e organizar seus ativos com segurança dentro do ecossistema CONX. Construída sobre uma infraestrutura avançada de segurança, a Vault oferece suporte para o armazenamento, transferência e rastreamento confiáveis de múltiplos tipos de ativos, incluindo Ativos do Mundo Real (RWA), tokens não fungíveis (NFTs) e tokens digitais, garantindo segurança e transparência em todas as transações.

CONX Origin

Uma plataforma de registro e tokenização de propriedade intelectual (PI) que permite aos criadores estabelecer, gerenciar e utilizar sua propriedade intelectual em cadeia.

A Origin fornece uma estrutura unificada para registro, verificação e rastreamento de valor da PI, permitindo que os criadores gerenciem com transparência a propriedade e as receitas, mantendo pleno controle sobre seus direitos digitais.

CONX Nest

Uma plataforma criativa impulsionada por IA, projetada para apoiar criadores secundários e artistas digitais.

A Nest integra e conecta uma ampla gama de ferramentas de IA e recursos criativos, permitindo que os usuários produzam, aperfeiçoem e expandam suas obras em ativos digitais baseados em PI, fomentando assim a inovação contínua no ecossistema CONX.

CONX Arena

Uma plataforma de competições criativas onde criadores de diversos campos podem apresentar, avaliar e evoluir suas ideias e obras.

Através de processos estruturados de revisão e reconhecimento, a Arena promove a excelência criativa e fortalece o engajamento comunitário na economia criativa CONX.

CONX Pulse

A plataforma central para emissão e distribuição de Ativos do Mundo Real (RWA), projetada para garantir confiança, transparência e interoperabilidade.

A Pulse permite que os usuários emitam, troquem e gerenciem ativos do mundo real tokenizados em cadeia, formando uma base fundamental para uma infraestrutura financeira digital aberta e em conformidade.

Qual é o preço atual de CONX?

O preço em tempo real de CONX (CONX) é R$0.0385028630764319193000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como CONX está posicionado no mercado?

CONX ocupa atualmente a posição de número #1318 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$36298862.32542421197000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de CONX?

A oferta circulante de CONX é de 942757877.0418364 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de CONX?

Nas últimas 24 horas, CONX teve uma variação de preço entre R$0.0378571999655332311000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0438297591660385473000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante CONX está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

CONX atingiu um máximo histórico de R$7.016987698014000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0378571999655332311000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de CONX hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de CONX?

A movimentação atual do preço de -7.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.