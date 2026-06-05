Preço de CONX (CONX)
O preço ao vivo de CONX (CONX) hoje é $ 0.00768193, com uma variação de 7.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CONX para USD é de $ 0.00768193 por CONX.
CONX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,242,197, com um fornecimento em circulação de 942.76M CONX. Nas últimas 24 horas, CONX foi negociado entre $ 0.00755311 (mínimo) e $ 0.00874473 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00755311.
No desempenho de curto prazo, CONX movimentou-se -1.49% na última hora e -23.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 327.96K.
A capitalização de mercado atual de CONX é $ 7.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 327.96K. A oferta em circulação de CONX é 942.76M, com um fornecimento total de 1999880403.9673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.36M.
-1.49%
-7.25%
-23.25%
-23.25%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.000600491726064404.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.0027618136.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.0029176354.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CONX em USD foi de $ -0.00588926973414218.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.000600491726064404
|-7.25%
|30 dias
|$ -0.0027618136
|-35.95%
|60 dias
|$ -0.0029176354
|-37.98%
|90 dias
|$ -0.00588926973414218
|-43.39%
Em 2040, o preço de CONX pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
CONX (Culture = Connect) é uma Mainnet de Fintech Cultural de próxima geração que faz a ponte entre Web2 e Web3, conectando cultura, finanças e tecnologia em um único ecossistema digital confiável.
Projetada para a era da IA e dos ativos tokenizados, a CONX integra Ativos do Mundo Real (RWA), Tokens de Segurança (STO), conteúdos gerados por IA (AIGC) e propriedade intelectual (PI) dentro de uma arquitetura pronta para conformidade, permitindo que instituições, criadores e investidores participem com segurança na economia digital.
Através da plataforma CONX Pulse, os usuários podem emitir, tokenizar e negociar ativos do mundo real de forma transparente em cadeia, enquanto Vault, Origin, Nest e Arena fornecem infraestrutura abrangente para gestão de ativos digitais, registro de PI, criação impulsionada por IA e economias orientadas por criadores.
Construída sobre uma base de confiança, interoperabilidade e governança alinhada à regulamentação, a CONX conecta TradFi e DeFi, possibilitando a movimentação fluida de capital através de fronteiras e setores.
Do Conteúdo ao Capital – A CONX conecta todas as formas de valor.
CONX Vault
Uma carteira segura de ativos digitais e solução de gestão que permite aos usuários armazenar e organizar seus ativos com segurança dentro do ecossistema CONX. Construída sobre uma infraestrutura avançada de segurança, a Vault oferece suporte para o armazenamento, transferência e rastreamento confiáveis de múltiplos tipos de ativos, incluindo Ativos do Mundo Real (RWA), tokens não fungíveis (NFTs) e tokens digitais, garantindo segurança e transparência em todas as transações.
CONX Origin
Uma plataforma de registro e tokenização de propriedade intelectual (PI) que permite aos criadores estabelecer, gerenciar e utilizar sua propriedade intelectual em cadeia.
A Origin fornece uma estrutura unificada para registro, verificação e rastreamento de valor da PI, permitindo que os criadores gerenciem com transparência a propriedade e as receitas, mantendo pleno controle sobre seus direitos digitais.
CONX Nest
Uma plataforma criativa impulsionada por IA, projetada para apoiar criadores secundários e artistas digitais.
A Nest integra e conecta uma ampla gama de ferramentas de IA e recursos criativos, permitindo que os usuários produzam, aperfeiçoem e expandam suas obras em ativos digitais baseados em PI, fomentando assim a inovação contínua no ecossistema CONX.
CONX Arena
Uma plataforma de competições criativas onde criadores de diversos campos podem apresentar, avaliar e evoluir suas ideias e obras.
Através de processos estruturados de revisão e reconhecimento, a Arena promove a excelência criativa e fortalece o engajamento comunitário na economia criativa CONX.
CONX Pulse
A plataforma central para emissão e distribuição de Ativos do Mundo Real (RWA), projetada para garantir confiança, transparência e interoperabilidade.
A Pulse permite que os usuários emitam, troquem e gerenciem ativos do mundo real tokenizados em cadeia, formando uma base fundamental para uma infraestrutura financeira digital aberta e em conformidade.
Qual é o preço atual de CONX?
O preço em tempo real de CONX (CONX) é R$0.0385028630764319193000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como CONX está posicionado no mercado?
CONX ocupa atualmente a posição de número #1318 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$36298862.32542421197000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de CONX?
A oferta circulante de CONX é de 942757877.0418364 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de CONX?
Nas últimas 24 horas, CONX teve uma variação de preço entre R$0.0378571999655332311000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0438297591660385473000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante CONX está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
CONX atingiu um máximo histórico de R$7.016987698014000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0378571999655332311000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de CONX hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de CONX?
A movimentação atual do preço de -7.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.