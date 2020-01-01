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Principais tokens de Appchains por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Appchains. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11136
+0.34%
-2.56%
-3.66%
$ 93.88M
$ 736.49K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02503943
+0.08%
+0.01%
-16.59%
$ 23.36M
$ 6.15M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.01255615
+0.17%
-0.01%
-3.38%
$ 5.91M
$ 178.30K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01409
-0.71%
+0.14%
+1.30%
$ 5.67M
$ 6.13M
6
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0005824
+0.45%
-0.85%
-5.77%
$ 4.01M
$ 95.60M
7
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.00812758
+4.45%
+0.02%
+6.70%
$ 3.89M
$ 157.22K
8
CONX
CONX
CONX
$ 0.00386073
-0.84%
-0.02%
-5.54%
$ 3.89M
$ 30.43K
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007345
+0.30%
-4.59%
-6.60%
$ 625.57K
$ 7.42M
10
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00526857
+0.35%
+0.24%
-4.85%
$ 593.23K
$ 24.03K
11
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 2.9E-5
+1.40%
+0.60%
-58.09%
$ 252.58K
--
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.683E-5
+0.24%
+1.80%
-0.64%
$ 137.60K
--
13
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.108E-5
0.00%
+0.40%
+0.44%
$ 17.18K
--
14
Underly
Underly
UND
$ 1.18557E-7
0.00%
-1.90%
-2.69%
$ 11.86K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Appchains e por que são populares?
Tokens de Appchains representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $170.07M.
Qual é o token de Appchains com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Appchains acompanhados na MEXC, STARS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Appchains existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Appchains, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Appchains incluem DYDX, GEODE, CTSI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Appchains?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Appchains é de aproximadamente $170.07M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Appchains, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.