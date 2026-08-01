Preço de COCO BSC hoje

O preço ao vivo de COCO BSC (COCO) hoje é R$ 0.18121, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COCO para BRL é de R$ 0.18121 por COCO.

COCO BSC ocupa atualmente a posição #4042 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 COCO. Nas últimas 24 horas, COCO foi negociado entre R$ 0.18057 (mínimo) e R$ 0.18936 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.7745165954684881883, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0000211589339811927.

No desempenho de curto prazo, COCO movimentou-se +0.29% na última hora e -3.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 28.39K.

Informações de mercado de COCO BSC (COCO)

Classificação No.4042 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 28.39KR$ 28.39K R$ 28.39K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 181.21MR$ 181.21M R$ 181.21M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de COCO BSC é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 28.39K. A oferta em circulação de COCO é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 181.21M.