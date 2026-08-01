Preço de Binance Life hoje

O preço ao vivo de Binance Life (币安人生) hoje é R$ 0.4803, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 币安人生 para BRL é de R$ 0.4803 por 币安人生.

Binance Life ocupa atualmente a posição #70 em capitalização de mercado, totalizando R$ 480.30M, com um fornecimento em circulação de 1.00B 币安人生. Nas últimas 24 horas, 币安人生 foi negociado entre R$ 0.46235 (mínimo) e R$ 0.5073 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4.636457959537332819, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0005399915907628924.

No desempenho de curto prazo, 币安人生 movimentou-se +3.74% na última hora e -3.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.10K.

Informações de mercado de Binance Life (币安人生)

Classificação No.70 Capitalização de mercado R$ 480.30MR$ 480.30M R$ 480.30M Volume (24h) R$ 53.10KR$ 53.10K R$ 53.10K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 480.30MR$ 480.30M R$ 480.30M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Market share 0.02% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Binance Life é R$ 480.30M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.10K. A oferta em circulação de 币安人生 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 480.30M.