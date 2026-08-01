Preço de Confidential Layer hoje

O preço ao vivo de Confidential Layer (CLONE) hoje é R$ 0.005343, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLONE para BRL é de R$ 0.005343 por CLONE.

Confidential Layer ocupa atualmente a posição #3927 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CLONE. Nas últimas 24 horas, CLONE foi negociado entre R$ 0.005276 (mínimo) e R$ 0.00536 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.589327011120093414, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0189160868831118646.

No desempenho de curto prazo, CLONE movimentou-se +0.01% na última hora e +5.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 100.12K.

Informações de mercado de Confidential Layer (CLONE)

Classificação No.3927 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 100.12KR$ 100.12K R$ 100.12K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 5.34MR$ 5.34M R$ 5.34M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Confidential Layer é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 100.12K. A oferta em circulação de CLONE é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.34M.