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O preço ao vivo de Confidential Layer hoje é 0.005343 BRL. A capitalização de mercado de CLONE é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CLONE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Confidential Layer hoje é 0.005343 BRL. A capitalização de mercado de CLONE é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CLONE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Confidential Layer (CLONE)

Preço em tempo real de 1 CLONE para BRL

R$0.02767674
R$0.02767674R$0.02767674
+0.18%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Confidential Layer (CLONE)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:41:00 (UTC+8)

Preço de Confidential Layer hoje

O preço ao vivo de Confidential Layer (CLONE) hoje é R$ 0.005343, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLONE para BRL é de R$ 0.005343 por CLONE.

Confidential Layer ocupa atualmente a posição #3927 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CLONE. Nas últimas 24 horas, CLONE foi negociado entre R$ 0.005276 (mínimo) e R$ 0.00536 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.589327011120093414, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0189160868831118646.

No desempenho de curto prazo, CLONE movimentou-se +0.01% na última hora e +5.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 100.12K.

Informações de mercado de Confidential Layer (CLONE)

No.3927

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

R$ 100.12K
R$ 100.12KR$ 100.12K

R$ 5.34M
R$ 5.34MR$ 5.34M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de Confidential Layer é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 100.12K. A oferta em circulação de CLONE é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.34M.

Histórico de preço de Confidential Layer BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.005276
R$ 0.005276R$ 0.005276
Mínimo 24h
R$ 0.00536
R$ 0.00536R$ 0.00536
Máximo 24h

R$ 0.005276
R$ 0.005276R$ 0.005276

R$ 0.00536
R$ 0.00536R$ 0.00536

R$ 0.589327011120093414
R$ 0.589327011120093414R$ 0.589327011120093414

R$ 0.0189160868831118646
R$ 0.0189160868831118646R$ 0.0189160868831118646

+0.01%

+0.18%

+5.46%

+5.46%

Histórico de preços de Confidential Layer (CLONE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Confidential Layer para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00004973+0.18%
30 diasR$ +0.000002+0.03%
60 diasR$ +0.001462+37.67%
90 diasR$ +0.000073+1.38%
Variação de preço de Confidential Layer hoje

Hoje, CLONE registrou uma variação de R$ +0.00004973 (+0.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Confidential Layer

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000002 (+0.03%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Confidential Layer

Expandindo a visualização para 60 dias, CLONE teve uma variação de R$ +0.001462 (+37.67%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Confidential Layer

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000073 (+1.38%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Confidential Layer (CLONE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Confidential Layer.

Análise para Confidential Layer

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Confidential Layer. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Confidential Layer?

Vários fatores-chave influenciam os preços da Confidential Layer (CLONE):

1. Sentimento do mercado e confiança dos investidores em soluções de blockchain voltadas para a privacidade
2. Taxa de adoção e casos de uso no mundo real para transações confidenciais
3. Desenvolvimentos técnicos e atualizações de protocolo
4. Mudanças regulatórias que afetam as moedas de privacidade
5. Tendências gerais do mercado de criptomoedas e correlação com o Bitcoin
6. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
7. Concorrência de outros projetos focados na privacidade
8. Anúncios de parcerias e integrações
9. Dinâmica da oferta de tokens e mecanismos de staking
10. Cobertura midiática e crescimento da comunidade

Esses fatores interagem para gerar a volatilidade de preço típica de ativos cripto emergentes.

Por que as pessoas querem saber o preço de Confidential Layer hoje?

As pessoas querem saber o preço do CLONE hoje por vários motivos principais: decisões de negociação, gestão de portfólio, timing de mercado, acompanhamento de lucros e perdas e planejamento de investimentos. Os preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar a volatilidade e tomar decisões informadas de compra/venda.

Previsão de preço para Confidential Layer

Previsão de preço de Confidential Layer (CLONE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CLONE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Confidential Layer (CLONE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Confidential Layer pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Confidential Layer pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CLONE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Confidential Layer.

Como comprar e investir em Confidential Layer em Brasil

Pronto para começar com Confidential Layer? Comprar CLONE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Confidential Layer. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Confidential Layer (CLONE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Confidential Layer será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Confidential Layer(CLONE)

O que você pode fazer com Confidential Layer

Possuir Confidential Layer permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Confidential Layer (CLONE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Confidential Layer (CLONE)

The first decentralized non-custodial bridge between Bitcoin, smart contract blockchains (Ethereum, Solana, and more), and privacy blockchains, enabling seamless cross-chain transfers and privacy enhancements for major cryptocurrencies.

Recurso Confidential Layer

Para uma compreensão mais aprofundada de Confidential Layer, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Confidential Layer
Explorador de blocos

Categoria :

Bridge Governance TokensCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Confidential Layer

Última atualização da página: 2026-08-13 03:41:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Confidential Layer (CLONE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Confidential Layer

CLONEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CLONE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CLONEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Confidential Layer (CLONE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Confidential Layer.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CLONE/USDT
R$0.02768192
R$0.02768192R$0.02768192
+0.18%
18.94M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

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Ethereum

ETH
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Solana

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Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.185444
R$0.185444R$0.185444

+79.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.096348
R$0.096348R$0.096348

+365.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.2950
R$1.2950R$1.2950

+2.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6720004
R$1.6720004R$1.6720004

-1.16%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0467754
R$0.0467754R$0.0467754

-6.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00195545
R$0.00195545R$0.00195545

+51.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$14.025368
R$14.025368R$14.025368

+35.38%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0234654
R$0.0234654R$0.0234654

+25.83%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00662522
R$0.00662522R$0.00662522

+27.90%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31190234
R$1.31190234R$1.31190234

+15.58%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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