Qual é o preço atual de 143?

143 está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -10.08% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como 143 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -10.08% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se 143 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como 143 está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Monad Ecosystem?

No segmento Meme,Monad Ecosystem, 143 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de 143 hoje?

A capitalização de mercado de R$180473.89291271901000 coloca 143 no ranking #7551, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente 143 está sendo negociado?

143 gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de 143?

Com 986199300.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.