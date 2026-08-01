Vidaio 本日の価格

Vidaio (SN85) の本日のライブ価格は ¥ 1.147 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SN85 から JPY への変換レートは、¥ 1.147 につき SN85 です。

Vidaio は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SN85 です。直近24時間の SN85 は、¥ 1.13 (安値) から ¥ 1.147 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SN85 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +8.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.27K に達しました。

Vidaio (SN85) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 1.27K¥ 1.27K ¥ 1.27K 完全希薄化後時価総額 ¥ 24.09M¥ 24.09M ¥ 24.09M 循環供給量 ---- -- 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 パブリックブロックチェーン TAO

Vidaio の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.27K です。SN85 の循環供給量は --、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 24.09M です。