AEON 本日の価格

AEON (AEON) の本日のライブ価格は ¥ 0.05342 で、直近24時間で 0.18% 変動しました。現在の AEON から JPY への変換レートは、¥ 0.05342 につき AEON です。

AEON は現在、時価総額 ¥ 10.04M で #- 位、循環供給量は 188.00M AEON です。直近24時間の AEON は、¥ 0.05111 (安値) から ¥ 0.0569 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AEON は直近1時間で +0.20%、直近7日間で -29.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 307.18K に達しました。

AEON (AEON) 市場情報

時価総額 ¥ 10.04M¥ 10.04M ¥ 10.04M 取引高 (24H) ¥ 307.18K¥ 307.18K ¥ 307.18K 完全希薄化後時価総額 ¥ 53.42M¥ 53.42M ¥ 53.42M 循環供給量 188.00M 188.00M 188.00M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 18.80% パブリックブロックチェーン BSC

AEON の現在の時価総額は ¥ 10.04M、24時間取引高は ¥ 307.18K です。AEON の循環供給量は 188.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 53.42M です。