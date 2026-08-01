この分析では、AIモデルを活用して RE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の RE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

RE_USDTは4時間足の現行価格0.44713で推移しています。価格はR2のハブポイントである0.4244を上回っています。市場構造は中枢0.403および抵抗帯を突破しており、指標も強気優勢の並びを見せています。短期トレンドは拡張局面にあります。 MAとEMAの両グループが買いシグナルを示しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線の方向性も一致しています。RSIは中立ゾーンに位置し、モメンタム分布は上昇方向に集中しています。ボラティリティは現在の水準を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な超買状態を示していません。ボリンジャーバンドの開きも安定した状態です。 近隣の参考レートとしては、R2の0.4244が挙げられます。このレベルは現行価格から約5.1%の距離にあります。下側の中枢0.403は二次的なサポートとして機能しており、現行価格からは約9.9%の距離に位置します。遠方のS1レート0.3956は深い参考価格を提供しています。上側には直近の重要なハブ抵抗はありません。価格は主要なハブ体系から乖離しており、取引レンジは上方へ拡大しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。