ShareToken 本日の価格

ShareToken (SHR) の本日のライブ価格は ¥ 0.0003177 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SHR から JPY への変換レートは、¥ 0.0003177 につき SHR です。

ShareToken は現在、時価総額 ¥ 1.15M で #1770 位、循環供給量は 3.61B SHR です。直近24時間の SHR は、¥ 0.0003035 (安値) から ¥ 0.0003508 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 15.47334538、史上最安値は ¥ 0.02399082576607197 です。

短期的なパフォーマンスでは、SHR は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +39.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 12.43K に達しました。

ShareToken (SHR) 市場情報

ランキング No.1770 時価総額 ¥ 1.15M¥ 1.15M ¥ 1.15M 取引高 (24H) ¥ 12.43K¥ 12.43K ¥ 12.43K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.11M¥ 2.11M ¥ 2.11M 循環供給量 3.61B 3.61B 3.61B 総供給量 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 パブリックブロックチェーン ETH

ShareToken の現在の時価総額は ¥ 1.15M、24時間取引高は ¥ 12.43K です。SHR の循環供給量は 3.61B、総供給量は 6631168865.24 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。