Radio Caca 本日の価格

Radio Caca (RACA) の本日のライブ価格は ¥ 0.00001433 で、直近24時間で 0.20% 変動しました。現在の RACA から JPY への変換レートは、¥ 0.00001433 につき RACA です。

Radio Caca は現在、時価総額 ¥ 5.90M で #1169 位、循環供給量は 411.67B RACA です。直近24時間の RACA は、¥ 0.00001404 (安値) から ¥ 0.00001498 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1.86619314969083126、史上最安値は ¥ 0.00187151247052647 です。

短期的なパフォーマンスでは、RACA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.91% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.51K に達しました。

Radio Caca (RACA) 市場情報

ランキング No.1169 時価総額 ¥ 5.90M¥ 5.90M ¥ 5.90M 取引高 (24H) ¥ 59.51K¥ 59.51K ¥ 59.51K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.17M¥ 7.17M ¥ 7.17M 循環供給量 411.67B 411.67B 411.67B 最大供給量 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 総供給量 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 循環率 82.33% 発行日 2021-05-15 00:00:00 パブリックブロックチェーン NONE

Radio Caca の現在の時価総額は ¥ 5.90M、24時間取引高は ¥ 59.51K です。RACA の循環供給量は 411.67B、総供給量は 415670371068.18945 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.17M です。