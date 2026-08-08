Paris Saint-Germain 本日の価格

Paris Saint-Germain (PSG) の本日のライブ価格は ¥ 0.5214 で、直近24時間で 1.83% 変動しました。現在の PSG から JPY への変換レートは、¥ 0.5214 につき PSG です。

Paris Saint-Germain は現在、時価総額 ¥ 8.41M で #1019 位、循環供給量は 16.12M PSG です。直近24時間の PSG は、¥ 0.5111 (安値) から ¥ 0.5251 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 9,613.17224422、史上最安値は ¥ 83.6327696627530727 です。

短期的なパフォーマンスでは、PSG は直近1時間で -0.20%、直近7日間で +6.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.48K に達しました。

Paris Saint-Germain (PSG) 市場情報

ランキング No.1019 時価総額 ¥ 8.41M¥ 8.41M ¥ 8.41M 取引高 (24H) ¥ 65.48K¥ 65.48K ¥ 65.48K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.37M¥ 10.37M ¥ 10.37M 循環供給量 16.12M 16.12M 16.12M 最大供給量 19,890,000 19,890,000 19,890,000 総供給量 19,890,000 19,890,000 19,890,000 循環率 81.04% パブリックブロックチェーン NONE

Paris Saint-Germain の現在の時価総額は ¥ 8.41M、24時間取引高は ¥ 65.48K です。PSG の循環供給量は 16.12M、総供給量は 19890000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.37M です。