Orta Chain 本日の価格

Orta Chain (ORTA) の本日のライブ価格は ¥ 0,0474 で、直近24時間で 0,21% 変動しました。現在の ORTA から JPY への変換レートは、¥ 0,0474 につき ORTA です。

Orta Chain は現在、時価総額 ¥ 0,00 で #4379 位、循環供給量は 0.00 ORTA です。直近24時間の ORTA は、¥ 0,0465 (安値) から ¥ 0,0483 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 95,5438607844155197、史上最安値は ¥ 2,37408718277790798 です。

短期的なパフォーマンスでは、ORTA は直近1時間で 0,00%、直近7日間で -2,27% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 325,39 に達しました。

Orta Chain (ORTA) 市場情報

ランキング No.4379 時価総額 ¥ 0,00¥ 0,00 ¥ 0,00 取引高 (24H) ¥ 325,39¥ 325,39 ¥ 325,39 完全希薄化後時価総額 ¥ 4,74M¥ 4,74M ¥ 4,74M 循環供給量 0,00 0,00 0,00 最大供給量 100 000 000 100 000 000 100 000 000 総供給量 100 000 000 100 000 000 100 000 000 循環率 0,00% 発行日 2026-01-01 00:00:00 発行価額 ¥ 1,9625¥ 1,9625 ¥ 1,9625 パブリックブロックチェーン ETH

Orta Chain の現在の時価総額は ¥ 0,00、24時間取引高は ¥ 325,39 です。ORTA の循環供給量は 0.00、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4,74M です。